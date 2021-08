Des militants libanais tirent des roquettes sur le nord d’Israël

L’opération à relativement petite échelle, au cours de laquelle deux roquettes ont atterri dans des champs près de la ville de Kiryat Shemona, dans le nord d’Israël, et une autre à l’intérieur du Liban, a été menée par des groupes palestiniens le long de la frontière sud du Liban, selon les médias israéliens. Les munitions ont déclenché des incendies au Liban et en Israël, où la chaleur extrême et les vents violents ont récemment aggravé le risque d’incendies de forêt.