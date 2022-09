Des militants LGBTQ au Pérou demandent une autopsie pour un décès à Bali

LIMA, Pérou (AP) – Des militants des droits des LGBTQ se sont rassemblés mercredi devant le bureau du procureur pour exiger qu’une autopsie soit pratiquée sur un homme transgenre péruvien décédé plus tôt ce mois-ci après avoir été détenu sur l’île touristique indonésienne de Bali.

Rodrigo Ventocilla, un étudiant diplômé de l’Université de Harvard âgé de 32 ans, est décédé le 11 août dans un hôpital de Bali. Il avait été arrêté le 6 août après son arrivée à l’aéroport de l’île. Son mari péruvien, Sebastián Marallano, a également été arrêté alors qu’il tentait d’aider Ventocilla.

Le couple, qui s’est marié au Chili, s’est rendu à Bali pour leur lune de miel.

Le corps de Ventocilla a été emmené d’Indonésie et devrait arriver bientôt à Lima, et ses proches veulent que les responsables péruviens déterminent la cause du décès, affirmant qu’ils soupçonnent les autorités indonésiennes d’avoir abusé de Ventocilla. Les responsables indonésiens nient cela.

« Il a été détenu en raison de son identité de genre. Sa pièce d’identité ne correspondait pas à son apparence. Cela a fait de lui un suspect pour la police indonésienne. Il a été extorqué, torturé et est mort », a déclaré Luzmo Henríquez, un représentant de la famille du défunt, à l’Associated Press.

Les autorités indonésiennes nient tout acte de violence et de discrimination. “Tout s’est déroulé selon les règles de l’art”, a déclaré lundi Stefanus Satake Bayu Setianto, porte-parole de la police de Bali.

Des responsables indonésiens ont déclaré que des douaniers avaient trouvé un paquet de brownies avec Ventocilla qu’ils soupçonnaient de contenir du cannabis et l’avaient remis à la police. Les responsables ont déclaré que Ventocilla avait été transporté à l’hôpital le matin du 9 août après avoir montré des symptômes de dépression et s’être plaint de douleurs à l’estomac. Il est décédé à l’hôpital le 11 août.

Des militants LGBTQ ont manifesté devant le ministère péruvien des Affaires étrangères la semaine dernière, se plaignant que les autorités péruviennes n’ont pas enquêté de manière indépendante sur la mort de Ventocilla et ont accueilli la version des autorités indonésiennes sans poser de questions.

Mauricio Muñoz, Associated Press