Des militants LGBTQ au Pérou demandent une autopsie pour un décès à Bali

LIMA, Pérou – Des militants des droits des LGBTQ se sont rassemblés mercredi devant le bureau du procureur pour exiger qu’une autopsie soit pratiquée sur un homme transgenre péruvien décédé plus tôt ce mois-ci après avoir été détenu sur l’île touristique indonésienne de Bali.

Le corps de Ventocilla a été emmené d’Indonésie et devrait arriver bientôt à Lima, et ses proches veulent que les responsables péruviens déterminent la cause du décès, affirmant qu’ils soupçonnent les autorités indonésiennes d’avoir abusé de Ventocilla. Les responsables indonésiens nient cela.