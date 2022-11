Des militants lancent la campagne “Don’t Run Joe” contre Biden

Après avoir soutenu Joe Biden en 2020, ils disent maintenant que renommer le président en 2024 serait « une erreur tragique »

Un groupe de collecte de fonds de gauche a lancé une campagne exigeant que le Parti démocrate dirige quelqu’un d’autre au lieu du président Joe Biden en 2024. Citant le faible taux d’approbation de Biden et le risque d’une victoire républicaine sur le titulaire, le groupe veut un candidat plus progressiste pour inaugurer “changements systémiques”.

RootsAction a collecté des fonds pour Biden en 2020, après avoir soutenu le sénateur progressiste Bernie Sanders lors des primaires du Parti démocrate, et auparavant lors de la campagne de Sanders en 2016.

“Bien que j’apprécie les nombreuses bonnes choses que Biden a proposées – en particulier, l’allégement de la dette étudiante et le plan de sauvetage américain – je ne suis pas convaincu que Joe Biden soit le leader dont nous avons besoin pour nous emmener au prochain mandat”, La représentante de l’État du New Hampshire, Sherry Frost, a déclaré mercredi dans un communiqué publié sur le site Web de RootsAction.

Frost cité “le dysfonctionnement fatal de notre économie” et la proximité de Biden avec “le complexe militaro-industriel et l’oligarchie” comme facteurs à l’origine de son soutien à la campagne «Don’t Run Joe».

“Nous ne devrions pas parier sur la faible cote d’approbation de Joe Biden”, lire une publicité numérique de RootsAction. Un autre a déclaré qu’il fallait un nouveau candidat pour “Donner aux démocrates une chance de se battre” contre le GOP en 2024.

Les sondages confirment le message du groupe. La cote d’approbation de Biden est tombée à 36 % en juillet, et un sondage Reuters/Ipsos a estimé ce chiffre à 39 % lundi, un jour avant les élections de mi-mandat. Cette même enquête a révélé que les deux tiers des électeurs à mi-mandat ne veulent pas que Biden brigue un second mandat.

Malgré les sondages lamentables de Biden, son parti a dépassé les attentes à mi-parcours et a défié les prédictions d’un “vague rouge”. Les républicains devraient reprendre la Chambre des représentants, mais le contrôle du Sénat est toujours à gagner alors que le Nevada et l’Arizona comptent les bulletins de vote et que la Géorgie se dirige vers un second tour en décembre.

Biden, qui aura 82 ans en 2024, a déclaré mercredi que son “intention” devait se présenter à nouveau et qu’il ferait une annonce à ce sujet au cours de la nouvelle année. Alors qu’il ajoutait que “tout le monde veut que je m’enfuie” un certain nombre d’éminents démocrates – dont le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez – ont couvert leurs paris et retiennent leurs approbations.

Celui qui remportera l’investiture démocrate en 2024 pourrait finir par se présenter contre l’ancien président Donald Trump, qui a promis cette semaine de faire un “très grosse annonce” le 15 novembre.