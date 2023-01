Des militants lancent des offres légales contre une nouvelle mine de charbon au Royaume-Uni

Des militants écologistes ont lancé des offres légales contre l’approbation par le gouvernement britannique de la première nouvelle mine de charbon du pays depuis des décennies, ont-ils déclaré lundi, citant les craintes du changement climatique.

Le projet, situé à Cumbria, dans le nord-ouest de l’Angleterre, fait depuis longtemps face à l’opposition d’activistes qui affirment qu’il contredit l’engagement de la Grande-Bretagne de devenir neutre en carbone d’ici 2050.

Les Amis de la Terre ont déclaré avoir déposé vendredi des documents juridiques auprès de la Haute Cour de Londres.

Un autre organisme de bienfaisance, South Lakes Action on Climate Change (SLACC), a déclaré séparément avoir déposé des documents juridiques auprès de la Haute Cour de Manchester.

Le Royaume-Uni a accordé un permis de construire le 7 décembre pour le projet, qui est dirigé par la société australienne West Cumbria Mining.

Cette décision est intervenue après que le gouvernement eut annoncé une enquête sur la mine, qui sera située près de la ville de Whitehaven, en bordure du parc national du Lake District.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des enjeux et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Le gouvernement a déclaré que la mine produira du charbon qui sera utilisé pour fabriquer de l’acier, et non pour produire de l’électricité, et a insisté sur le fait que son engagement à éliminer progressivement l’énergie au charbon d’ici 2024 reste en place.

Mais les groupes environnementaux soutiennent que la décision, annoncée par le ministre Michael Gove, sape la politique du Royaume-Uni.

“Planifier l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon au milieu d’une urgence climatique est impensable”, a déclaré Tony Bosworth, militant des Amis de la Terre.

Le gouvernement britannique affirme que le projet créera plus de 500 emplois locaux et cherchera à être net zéro dans ses opérations.

La Grande-Bretagne vise à devenir neutre en carbone d’ici 2050.