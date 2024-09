Des militants lancent à nouveau de la soupe sur les tableaux de Van Gogh (VIDEO) — RT World News

Just Stop Oil a commis cet acte de vandalisme quelques heures seulement après que deux autres personnes du groupe aient été condamnées pour une attaque similaire.

Trois militants de « Just Stop Oil » ont été accusés de dommages criminels après avoir jeté vendredi de la soupe aux tomates sur deux tableaux de Vincent van Gogh de la série « Les Tournesols » à la National Gallery de Londres.

Stephen Simpson, 61 ans, Phillipa Green, 24 ans, et Mary Somerville, 77 ans, ont été arrêtés, a indiqué la National Gallery dans un communiqué, ajoutant que les peintures, qui sont sous verre, n’ont pas été endommagées.

Selon le musée, trois personnes sont entrées dans une salle de l’exposition « Van Gogh : poètes et amoureux » et ont lancé un « substance semblable à une soupe » à deux œuvres, dont l’une est prêtée par le Philadelphia Museum of Art.

« Les peintures ont été retirées de l’exposition et examinées par un restaurateur et sont indemnes. Nous visons à rouvrir l’exposition le plus rapidement possible. » a déclaré la National Gallery.

Les terroristes de Just Stop Oil ont ENCORE jeté de la soupe sur 2 tableaux de Van Gogh, quelques heures seulement après que les connards précédents aient été emprisonnés pour la même chose. Ces narcissiques arrogants peuvent rejoindre leurs camarades criminels en prison. Des branleurs absolus. pic.twitter.com/YkdiCclfqJ -Lucifer (@krishnakamal077) 28 septembre 2024

Dans une vidéo publiée par les militants sur les réseaux sociaux, on voit les manifestants jeter de la soupe depuis des boîtes de conserve sur le tableau tandis que les visiteurs réagissent avec indignation.

« Les générations futures considéreront ces prisonniers d’opinion comme étant du bon côté de l’histoire. » Phil Green, l’un des participants à l’action, a déclaré.















Cette cascade a eu lieu quelques heures après que deux manifestants de « Just Stop Oil », Phoebe Plummer, 23 ans, et Anna Holland, 22 ans, ont été condamnées à des peines de prison pour avoir causé des dommages estimés à 10 000 £ (13 400 $) au cadre d’un tableau de Van Gogh en 2022.

Just Stop Oil a déclaré que cette action était un « signe de défi » en réponse à la condamnation de Plummer et Holland, qui ont été condamnés respectivement à des peines de deux ans et 20 mois. Le juge, Christopher Hehir, a déclaré que « trésor culturel » aurait pu être irrémédiablement endommagé, voire détruit.

« Vous n’auriez pas pu vous en soucier si le tableau était endommagé ou non », dit le juge. « Tu n’avais pas le droit de faire ce que tu as fait aux Tournesols. »

Just Stop Oil a fait la une des journaux en vandalisant des œuvres d’art et en perturbant la circulation à travers le Royaume-Uni pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il suspende les licences d’extraction de combustibles fossiles. Le tableau de Van Gogh est la dernière œuvre ciblée par les militants du climat. Ces dernières années, des œuvres d’artistes tels que Léonard de Vinci, Andy Warhol et Claude Monet ont été attaquées.