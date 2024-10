Des militants juifs pro-palestiniens occupent Wall Street (VIDEO) — RT World News

Des manifestants se sont rassemblés devant la Bourse de New York pour exiger l’arrêt des livraisons d’armes à Israël.

Des centaines de militants juifs pro-palestiniens se sont rendus à Wall Street à New York pour protester contre le soutien américain à ce qu’ils appellent le soutien d’Israël. « génocide » à Gaza. De nombreux manifestants ont été arrêtés, selon la police.

Un groupe de manifestants portant des chemises rouges et tenant des banderoles lisant « Les Juifs disent d’arrêter d’armer Israël » et « Gaza bombardée, Wall Street en plein essor » réunis lundi devant la Bourse de New York. Autres slogans inclus « Financez la FEMA, pas le génocide » en référence à l’Agence fédérale de gestion des urgences, qui est aux prises avec les conséquences de deux récents ouragans qui ont frappé le sud-est des États-Unis.

La manifestation, organisée par Jewish Voices for Peace, a attiré environ 500 personnes. La police de New York a déclaré avoir arrêté 206 personnes après que des manifestants aient franchi une barrière de sécurité. Des extraits des réseaux sociaux montrent des militants menant une manifestation sur le terrain, avec des policiers entraînant certains d’entre eux, et sans aucun signe d’affrontements ou de résistance active.















Écrivant sur X, le groupe a déclaré : « Les États-Unis n’arment pas Israël pour protéger les Juifs. Les États-Unis arment Israël pour leur propre profit et pour leur contrôle de la région… [President Joe] Biden veut nous faire croire que sa caisse noire de 18 milliards de dollars cette année pour le gouvernement israélien est destinée à la « sécurité des Juifs ». En tant que Juifs, nous rejetons ce mythe avec toutes les fibres de notre être. Nous refusons de laisser nos traditions, nos histoires et nos identités être utilisées pour massacrer les Palestiniens. »

La protestation a eu lieu après que les États-Unis ont annoncé dimanche le nouveau déploiement de moyens de défense antimissile en Israël, ainsi que de troupes. Le Pentagone a déclaré que ces renforts étaient destinés à protéger l’État juif à la suite des « Les attaques sans précédent de l’Iran contre Israël. »

Depuis le début de la guerre Hamas-Israël en octobre dernier, des manifestations pro-palestiniennes – qui ont souvent tourné à la violence – ont balayé les États-Unis, les manifestants dénonçant ce qu’ils considèrent comme des attaques aveugles contre des civils à Gaza. Israël a lancé une opération terrestre dans l’enclave palestinienne en réponse à l’attaque surprise du Hamas en octobre de l’année dernière. Ces dernières semaines, les tensions se sont également intensifiées entre Israël et le Hezbollah, après que Jérusalem-Ouest a assassiné de nombreux hauts responsables de l’organisation et lancé une opération terrestre au Liban.