Des membres de Independent Jewish Voices (IJV), de World Beyond War et d’autres groupes militants se sont réunis vendredi au consulat israélien pour protester contre la «L’effusion de sang causée par la violence israélienne à Gaza», qui a vu 11 jours consécutifs de combats entre Tel Aviv et des militants palestiniens.

«Nous sommes ici pour être sûrs que le sang sur les mains d’Israël est visible, alors nous avons mis ce symbole du sang sortant de la porte», Le rabbin David Mivasair, membre de l’IJV, a déclaré dans une vidéo Facebook alors qu’il se tenait devant le consulat.

Personne ne peut entrer dans ces bureaux du gouvernement israélien ici même au Canada sans voir ce qu’est Israël. Nous l’avons rendu visible.

La manifestation est intervenue moins de 24 heures après la conclusion d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et des groupes armés à Gaza, qui a été négocié par l’Egypte et est entré en vigueur vendredi matin. Les militants ont néanmoins condamné l’éruption de violence, qui a vu des centaines de frappes aériennes de Tsahal et des milliers de roquettes du Hamas tirées sur des villes israéliennes.

Rachel Small, une organisatrice de World Beyond War, a déclaré que tant que le groupe est « Encouragé » par le cessez-le-feu, il ne permettrait pas au «Le sang, la mort, la destruction du gouvernement israélien» être « invisible. »

Des photos puissantes de l’action d’aujourd’hui. «Nous rendons visible la violence de l’occupation brutale d’Israël aux portes du consulat à Toronto. Nous empêchons quiconque d’entrer et de sortir des bureaux du gouvernement israélien sans être confronté à l’effusion de sang dont il est complice. » pic.twitter.com/koHEkAT1wq – Monde APRÈS Guerre Canada (@WBWCanada) 21 mai 2021

Dans une déclaration à CTV News Toronto, le chef du consulat israélien, Galit Baram, a condamné cette décision comme du vandalisme, ajoutant que les opérations de Tel Aviv à Gaza étaient de légitime défense.

«Israël a été forcé de défendre ses citoyens», elle a dit. «Israël l’a fait de manière chirurgicale et contrôlée, dans le but d’éliminer l’infrastructure terroriste du Hamas, tout en faisant des efforts substantiels pour limiter les pertes civiles.»

Au moins 232 Palestiniens ont été tués dans les combats, dont 65 enfants, selon les responsables de la santé de Gaza, tandis que les autorités israéliennes disent que 12 citoyens sont morts, dont deux jeunes.

L’Organisation mondiale de la santé a rapporté vendredi que plus de 8 500 blessés ont été subis à Gaza, tandis qu’une trentaine d’hôpitaux et d’autres établissements de santé ont été endommagés ou détruits par les frappes israéliennes. Des immeubles d’appartements, des bureaux de presse, un camp de réfugiés bondé et le principal site de dépistage et de vaccination des coronavirus de Gaza ont également été visés par des raids aériens.

La dernière flambée a véritablement commencé le 10 mai, à la suite d’une série de manifestations houleuses contre les expulsions imminentes de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, qui ont rencontré de dures répressions policières et ont fait des centaines de blessés dans les affrontements qui ont suivi. Une incursion israélienne dans la mosquée Al Aqsa a servi de point d’éclair majeur, la police tentant de disperser un rassemblement alors que les fidèles se réunissaient pour les prières du Ramadan. La première volée de tirs de roquettes depuis Gaza a rapidement suivi, déclenchant une vague de frappes aériennes et d’artillerie de Tsahal.

