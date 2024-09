Des militants jettent de la soupe sur des tableaux de Van Gogh quelques heures après l’incarcération d’autres manifestants

Vendredi, trois militants de Just Stop Oil ont lancé de la soupe sur deux tableaux « Tournesols » de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres. Cet incident s’est produit quelques heures seulement après que deux autres membres du groupe de protestation ont été condamnés à la prison pour un acte similaire en 2022.

La galerie a indiqué dans un communiqué qu’« une substance semblable à une soupe » avait été jetée sur les « Tournesols » (1888) et « Tournesols » (1889) et que trois personnes avaient été arrêtées.

Le groupe Just Stop Oil (JSO) a qualifié sa dernière action de « signe de défi » après que deux de ses membres ont été emprisonnés plus tôt vendredi pour avoir jeté de la soupe sur les « Tournesols » de Vincent van Gogh (1888) en octobre 2022.

🚨 RUPTURE : 2 PEINTURES DE VAN GOGH SOUPÉES DES HEURES APRÈS LA CONDAMNATION DE PHOEBE ET ANNA 🥫 3 partisans de Just Stop Oil ont jeté de la soupe sur 2 tableaux de Van Gogh dans l’exposition « Poètes et amoureux » à la National Gallery. ➡️ Soutenir les personnes en résistance : https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB – Arrêtez simplement le pétrole (@JustStop_Oil) 27 septembre 2024

Cet incident fait partie d’une série plus large de protestations du JSO, qui milite pour la fin de l’extraction et de la combustion des combustibles fossiles. Ces manifestations ont donné lieu à des réponses de plus en plus strictes de la part des autorités, AFP signalé.

En juillet, Phoebe Plummer, 23 ans, et Anna Holland, 22 ans, ont été reconnues coupables de dommages criminels pour avoir versé de la soupe aux tomates sur l’écran de protection recouvrant le célèbre tableau. Plummer a été condamné vendredi à deux ans de prison, tandis que Holland a été condamné à 20 mois. Tous deux avaient plaidé non coupable.

Will McCallum, co-directeur exécutif de Greenpeace UK, a condamné les peines comme étant « draconiennes et disproportionnées » pour ce qu’il a décrit comme des dommages mineurs au cadre photo.

Cependant, le juge Christopher Hehir, qui a condamné les militants, a soutenu que le tableau aurait pu être « sérieusement endommagé, voire détruit ». Il a critiqué les deux hommes pour leur indifférence, déclarant : « Vous n’aviez pas le droit de faire ce que vous avez fait aux « Tournesols ».

Les partisans de Plummer et Holland se sont rassemblés devant la Crown Court de Southwark avec des banderoles les déclarant « prisonniers politiques ». Le juge a rejeté cette idée, la qualifiant de « ridicule, offensante et idiote ». Il a dit à Plummer : « Vous pensez que vos convictions vous autorisent à faire n’importe quoi. »

La National Gallery a rapporté que même si les manifestants ont causé environ 13 420 $ de dégâts au cadre, le tableau lui-même est resté indemne, protégé par un écran. Holland et Plummer s’étaient également collés au mur de la galerie pendant la manifestation.

Plummer avait déjà purgé 58 jours de détention provisoire pour une autre manifestation à l’aéroport d’Heathrow à Londres en juillet. McCallum a décrit la condamnation comme « une autre étape sombre dans la répression en cours contre les manifestations pacifiques », ajoutant que les manifestations sont naturellement « gênantes et parfois désordonnées ».

Holland, avant sa condamnation, a déclaré que la prison ne dissuaderait pas leur activisme.

JSO a identifié les personnes impliquées dans la manifestation de vendredi comme étant Phil Green, 24 ans, Ludi Simpson, 71 ans, et Mary Patricia Somerville, 77 ans, qui ont confirmé avoir jeté de la soupe sur les tableaux. « Nous ferons face à toute la force de la loi », a déclaré Simpson, tout en se demandant quand les dirigeants et les politiciens des combustibles fossiles seraient tenus responsables des dommages environnementaux qu’ils causent.

La galerie a confirmé que les peintures avaient été examinées par un restaurateur et jugées indemnes, et prévoit de rouvrir l’exposition dès que possible.