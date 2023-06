Des militants islamistes tuent neuf personnes lors du siège d’un hôtel en Somalie | Nouvelles du monde

Neuf morts et 10 blessés alors que des extrémistes prennent d’assaut un hôtel de plage en Somalie (Photo: AP) Les forces de sécurité en Somalie ont mis fin à un siège de six heures sur un hôtel en bord de mer par des militants islamistes, qui a fait neuf morts et 10 blessés. La filiale d’Al-Qaida en Afrique de l’Est, al-Shabab, a revendiqué l’attaque, qui a débuté vendredi soir. Le groupe extrémiste basé en Somalie mène une insurrection contre le gouvernement depuis plus de 15 ans, et sont connus pour avoir perpétré des attentats-suicides et des attaques contre des hôtels qui ont tendance à accueillir de hauts responsables somaliens et étrangers. « Six civils sont morts en martyrs dans l’attaque… et 10 autres ont été blessés », a déclaré la police somalienne dans un communiqué. « Trois braves membres des forces de sécurité ont été martyrisés lors de l’opération de sauvetage. » Les forces somaliennes ont vaincu les militants islamistes après une épreuve de force exténuante de six heures (Photo: Getty) Le siège a commencé vers 20 heures vendredi soir, lorsque sept assaillants ont pris d’assaut l’hôtel Pearl Beach, un endroit populaire à Lido Beach le long de la côte de Mogadiscio. Elle s’est terminée vers 2 heures du matin, a indiqué la police, après que les forces de sécurité ont tué tous les militants lors d’une violente fusillade. « Les forces de sécurité ont réussi à secourir 84 personnes, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées », a ajouté le communiqué de la police. Des témoins ont rapporté avoir entendu une explosion suivie de tirs nourris à l’hôtel. « J’étais près du restaurant Pearl Beach quand (une) forte explosion s’est produite devant le bâtiment », a déclaré Abdirahim Ali, un témoin, à l’agence de presse AFP. « J’ai réussi à fuir mais il y a eu des coups de feu nourris par la suite et les forces de sécurité se sont précipitées dans la région. »



Les attaques islamistes ont été une menace courante en Somalie ces dernières années (Photo: Reuters)



Les hôtels sont une cible commune pour les islamistes en raison du logement de diplomates et de politiciens de haut niveau (Photo: Reuters) Yaasin Nur était au restaurant et a déclaré à l’AFP qu’il était « plein de monde car il a été récemment rénové ». « Je suis inquiet car il y a plusieurs de mes collègues qui sont allés là-bas et deux d’entre eux ne répondent pas à leurs téléphones », a-t-il déclaré. L’attaque est survenue quelques jours seulement après que des combattants d’al-Shabab ont tué 54 casques bleus ougandais lors d’une attaque contre une base de l’Union africaine dans la ville méridionale de Bulo Marer. Plus: Tendance

L'année dernière, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a lancé une « guerre totale » contre Al-Shabab, ralliant les Somaliens pour aider à débusquer les membres du groupe militant qu'il a qualifié de « punaises de lit ». Sa promesse est intervenue après que 21 personnes ont été tuées et 117 autres blessées lors d'un siège d'Al-Shabab contre un hôtel de Mogadiscio en août 2022 qui a duré 30 heures. L'ONU a déclaré en novembre qu'au moins 613 civils avaient été tués et 948 blessés dans des violences en Somalie l'année dernière, principalement causées par des engins explosifs improvisés (EEI) attribués à Al-Shabab. Les chiffres étaient les plus élevés depuis 2017 et une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente.

