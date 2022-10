Des militants iraniens en colère et en deuil lancent une campagne d’affichage à Times Square à New York pour demander l’aide de Big Tech

Cela fait plus de 40 jours que Mahsa Amini, 22 ans, a été battue à mort alors qu’elle était détenue par la brutale police des mœurs iranienne pour ne pas avoir porté le foulard musulman obligatoire.

Au moins 250 personnes ont été tuées dans les troubles depuis la mort d’Amini, dont 27 enfants, selon Javaid Rehman, un représentant des Nations Unies pour les droits de l’homme en Iran.

Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre 14 personnes et plusieurs entités, dont six responsables gouvernementaux responsables des violences contre des militants iraniens. Mais des militants iraniens comme la journaliste Masih Alinejad, qui est aux États-Unis et qui fait face à des menaces de mort, affirment que l’administration Biden peut faire beaucoup plus.

“Le monde entier a ignoré cela pendant huit ans. Ils disaient : ‘Vous savez, cela fait partie de votre culture. Nous ne voulons pas y toucher.’ Pour moi, c’est triste. C’est plus que triste qu’il n’ait pas été nécessaire que Mahsa Amini soit tuée pour que le monde entier comprenne que c’est important”, a déclaré Alinejad à Fox News.

“Ce sont les Rosa Parks d’Iran. Ce sont comme les femmes suffragistes. … Ce n’est que le début. Les femmes iraniennes sont furieuses, et en brûlant leur foulard, en descendant dans la rue en grand nombre à travers l’Iran, elles envoient un message au reste du monde qu’il s’agit d’une révolution non seulement contre le hijab obligatoire, mais aussi contre le régime d’apartheid sexuel.”

Un groupe bipartisan de législateurs américains a envoyé vendredi une lettre aux entreprises technologiques, dont Google, Facebook et Apple, les exhortant à étendre les services de communication en Iran. Activisits disent que c’est ainsi que l’administration Biden peut aider, avec une technologie comme Starlink pour que les manifestants puissent communiquer.

Une vidéo de villes du sud-est de l’Iran a montré les forces de sécurité iraniennes tirant sur des manifestants vendredi alors qu’ils criaient “Mort à Khamenei”, le chef suprême de l’Iran. Au moins deux ont été tués.

Alinejad, qui compte 8 millions de followers sur les réseaux sociaux et une sécurité 24 heures sur 24 aux États-Unis en raison des menaces du régime iranien, dit que c’est différent de la révolution verte de 2009 qui a été écrasée.

“C’est différent parce que c’est la première fois dans l’histoire que des femmes à travers l’Iran brûlent leur foulard. Cela signifie que nous en avons assez. Nous voulons mettre fin à ce régime barbare”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi j’ai toujours dit que le hijab obligatoire, c’est comme le mur de Berlin. Si nous réussissons, nous pourrions abattre ce mur. La République islamique n’existera pas.”

Des étudiantes de l’Université des sciences médicales d’Ispahan ont agité leur foulard en l’air en scandant “liberté, liberté, liberté” pour marquer le 40e jour de deuil après qu’Amini aurait été assassinée par la brutale police des mœurs iranienne pour avoir montré ses cheveux.

Dans la ville natale d’Amini, des dizaines de milliers de personnes ont ignoré les menaces gouvernementales et les barrages routiers cette semaine et se sont présentées pour pleurer.

Le collectif de la diaspora iranienne, un groupe multiconfessionnel non partisan, a acheté un panneau d’affichage à Times Square avec une image de Mahsa Amini et de trois silhouettes de femmes tenant leur foulard et les mots “Woman Life Freedom”, un message qu’ils veulent sur les panneaux d’affichage dans les villes à travers les États-Unis pour souligner ce qu’ils disent être la révolution qui se déroule en Iran. Ils ont collecté plus de 420 000 $ grâce à une campagne Go Fund Me pour payer plus de panneaux d’affichage.

Alinejad a commencé à publier des vidéos de femmes enlevant leur voile en 2014 dans un fil Facebook appelé “Ma liberté furtive” Elle dit qu’elle a réalisé pour la première fois à quel point le régime iranien était oppressif lorsqu’elle avait 7 ans, alors que ses parents la préparaient pour l’école et essayaient d’apprivoiser ses cheveux bouclés. C’est à ce moment-là qu’elle a réalisé que ses cheveux étaient contrôlés par le gouvernement.

“Je me souviens quand je devais aller à l’école, je devais les couvrir – comme de gros cheveux, des cheveux massifs. Ce n’était pas facile. Ma mère me tenait, et mon père était juste, vous savez, coupant entre, comme, obtenir quelques-uns des cheveux pour qu’il soit facile de les couvrir”, se souvient Alinejad en montrant une photo d’elle à l’âge de 7 ans.

Aujourd’hui, deux journalistes iraniennes – Niloofar Hamedi, qui a d’abord rapporté la mort d’Amini aux mains de la police des mœurs, et Elaheh Mohammadi, qui a couvert les funérailles d’Amini – sont accusées d’espionnage. Hamedi est détenu en prison depuis plus d’un mois. Les chiens de garde des journalistes affirment que la vie de ces deux femmes journalistes est désormais en grave danger.

Le Corps des gardiens de la révolution iraniens et le ministère iranien des Renseignements tentent de blâmer la CIA, le Mossad, le MI6 et le gouvernement saoudien pour avoir lancé les manifestations.