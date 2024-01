Des militants houthis ont frappé un navire commercial américain au large des côtes du Yémen : NPR

basculer la légende PA

Les rebelles houthis au Yémen ont frappé lundi un porte-conteneurs détenu et exploité par les États-Unis avec un missile balistique antinavire alors qu’il traversait la mer Rouge, a indiqué l’armée américaine. dit

Selon le commandement central américain, le missile a touché le M/V Gibraltar Eagle, un transporteur commercial battant pavillon des Îles Marshall, vers 16 heures, heure locale, après avoir été tiré depuis le territoire contrôlé par les Houthis au Yémen. Aucun blessé ni dommage important n’a été signalé.

La dernière attaque intervient moins d’une semaine après que les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que leurs alliés, ont commencé à mener une série de frappes aériennes contre des cibles houthies au Yémen. Le Pentagone affirme que les États-Unis et leurs alliés ont frappé jeudi dernier 60 cibles Houthis dans 28 endroits différents, suivis d’une autre série de frappes au cours du week-end.

La campagne menée par les États-Unis et leurs alliés est intervenue en réponse à une récente recrudescence des attaques des Houthis contre des navires commerciaux naviguant dans la mer Rouge au-delà du Yémen, qui ont entravé le transport maritime international dans la région.

“Ces frappes ciblées sont un message clair selon lequel les États-Unis et nos partenaires ne toléreront pas d’attaques contre notre personnel ni ne permettront à des acteurs hostiles de mettre en péril la liberté de navigation sur l’une des routes commerciales les plus critiques au monde”, a déclaré le président Biden lors de l’annonce des frappes. la semaine dernière. “Je n’hésiterai pas à prendre d’autres mesures pour protéger notre population et la libre circulation du commerce international si nécessaire.”

L’armée américaine a déclaré lundi que les Houthis avaient tiré un autre missile vers les voies de navigation de la mer Rouge plus tôt dans l’après-midi, mais que ce missile avait échoué en plein vol et avait atterri au Yémen. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé lors de cet incident.

Les Houthis affirment qu’ils attaqueront les navires commerciaux ayant des liens avec Israël jusqu’à ce qu’Israël mette fin à sa campagne militaire contre le Hamas à Gaza, qui a commencé après l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Le groupe rebelle soutenu par l’Iran a utilisé des chasseurs et des drones pour attaquer des navires, et a également tiré des missiles sur des navires traversant le sud de la mer Rouge, obligeant plus de 2 000 navires à dévier leur route pour éviter une attaque. Certaines attaques ont endommagé des navires, mais les navires de guerre américains ont abattu de nombreux missiles et drones.

La recrudescence des attaques des Houthis et leur soutien virulent de la part de l’Iran ont fait craindre que la guerre entre Israël et le Hamas ne se transforme en un conflit plus large au Moyen-Orient.

Un porte-parole de l’Iran – qui a soutenu les Houthis avec des armes, des renseignements et d’autres aides – foudroyé les frappes aériennes des puissances occidentales et a déclaré que le groupe rebelle continuerait de cibler les navires dans la mer Rouge.