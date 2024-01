Des militants houthis frappent un navire commercial américain avec un missile balistique anti-navire

Des militants houthis ont frappé lundi un porte-conteneurs détenu et exploité par les États-Unis avec un missile balistique antinavire, selon le commandement central américain.

“Le navire n’a signalé aucun blessé ni dommage significatif et poursuit son voyage”, indique un communiqué du commandement.

Le navire a été heurté vers 16 heures, heure locale, et a été identifié comme étant le M/V Gibraltar Eagle. Le missile a été tiré depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, a indiqué le CENTCOM.

Un porte-parole des Houthis a déclaré dans un communiqué qu’ils « ont mené une opération militaire visant un navire américain dans le golfe d’Aden, avec un certain nombre de missiles navals appropriés, et que le coup a été précis et direct ».

Après une série de frappes américaines destinées à diminuer les capacités des Houthis, la milice yéménite a lancé plusieurs attaques de représailles – ciblant un destroyer américain dimanche et frappant un navire commercial américain dans le golfe d’Aden lundi – ce qui a encore accru les tensions. dans les voies navigables critiques du Moyen-Orient.

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a déclaré que le Gibraltar Eagle, un vraquier battant pavillon des Îles Marshall et appartenant à une société basée dans le Connecticut, a été touché par un missile balistique antinavire lancé depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis. mais que le navire “n’a signalé aucun blessé ni dommage important et continue son voyage”.

L’Opération commerciale maritime du Royaume-Uni a déclaré que le capitaine du navire avait signalé que le navire avait été “touché d’en haut par un missile” sur le côté bâbord.

Le Gibraltar Eagle semble être le premier navire américain à être touché par un missile Houthi lors de l’assaut de plusieurs mois de la milice soutenue par l’Iran contre le trafic maritime dans les eaux entourant le Yémen.

“Il était inévitable qu’un de ces missiles fournis par l’Iran finisse par atteindre une cible”, a déclaré Mick Mulroy, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le Moyen-Orient et analyste d’ABC News.

“Il s’agit d’un acte de terrorisme flagrant”, a-t-il poursuivi. “Ils recourent à la violence contre une cible civile pour faire avancer leurs objectifs politiques.”

Dimanche, le CENTCOM a déclaré qu’un missile de croisière antinavire avait été tiré depuis les zones du Yémen contrôlées par les Houthis vers l’USS Laboon, un destroyer de la marine patrouillant dans le sud de la mer Rouge, mais qu’un avion de combat américain avait réussi à abattre le missile.

À la suite des frappes aériennes de grande envergure menées jeudi par les États-Unis et le Royaume-Uni sur 28 sites houthis, les responsables de l’administration et les chefs militaires ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les capacités des militants à lancer des attaques soient diminuées, mais qu’ils pensaient que le groupe serait toujours en mesure de monter une offensive. réponse.

“Je sais que nos capacités se sont dégradées”, a déclaré le général Douglas Sims II, directeur des opérations de l’état-major interarmées.

Les États-Unis ont mené vendredi une deuxième frappe au Yémen, que le Pentagone a décrite comme une « action de suivi » visant à éliminer une cible militaire spécifique. Mais jusqu’à présent, ces mesures ne semblent pas avoir eu d’effet dissuasif.

Mulroy dit qu’il faut faire davantage.

« Les États-Unis devraient chercher à éliminer autant de cibles qu’ils peuvent identifier sur la côte yéménite de la mer d’Aden, comme ils l’ont fait sur la côte de la mer Rouge », a-t-il déclaré. “Il ne devrait plus y avoir de radar, de lancement ou de site de stockage.”

Les responsables américains ont d’abord estimé que les Houthis ne visaient pas les possessions américaines – une des principales raisons pour lesquelles l’administration Biden hésitait à lancer une réponse militaire.

Mais le vent a changé début janvier lorsque les Houthis ont lancé un barrage de drones et de missiles en réponse au naufrage américain de trois navires Houthis, tout en répondant à un appel de détresse d’un navire marchand attaqué par les rebelles.

Bien qu’aucun navire américain n’ait été touché lors de cette attaque, que le CENTCOM a qualifiée d’« attaque complexe », un porte-parole des Houthis a affirmé lors d’un discours télévisé que le groupe avait « ciblé un navire américain qui apportait son soutien à l’entité sioniste ».

Malgré la condamnation internationale, les Houthis affirment qu’ils poursuivront leurs attaques jusqu’à ce qu’Israël mette fin à son siège sur Gaza.

Un porte-parole du groupe a déclaré lundi qu’il “considérait tous les navires et navires de guerre américains et britanniques participant à l’agression contre notre pays comme des cibles hostiles au sein de la banque de cibles de nos forces”.

Cependant, de nombreux navires frappés par les Houthis n’ont que peu ou pas de lien avec Israël, selon le gouvernement israélien et les registres internationaux qui suivent les navires commerciaux.