Des militants héroïques contre le racisme ? Meghan Markle et le prince Harry sont une paire de petits escrocs gourmands qui ont abandonné le devoir royal

ROBERT F. « Bobby » Kennedy était un homme brillant – d’une intelligence féroce, extrêmement éloquent et passionnément engagé dans la protection des droits de l’homme.

En tant que procureur général des États-Unis sous la direction de son frère, le président John F. Kennedy, puis en tant que sénateur américain, il a également été incroyablement courageux, s’attaquant au crime organisé et luttant pour la justice sociale et raciale.

Robert Kennedy, à droite, photographié avec son frère JFK, s’est battu pour la justice sociale et raciale Crédit : Fonctionnalités Rex

Meghan et Harry doivent être honorés par la Robert F. Kennedy Human Rights Foundation Crédit : La Méga Agence

Piers dit que la décision de reconnaître le couple laissera Bobby “se retourner dans sa tombe”

Il a fait campagne pour sortir les plus nécessiteux des États-Unis de la pauvreté, s’est opposé à la guerre insensée au Vietnam et a forgé une relation puissante et transformatrice avec le militant des droits civiques, le Dr Martin Luther King Jr, pour aider à atteindre une égalité durable pour les Noirs.

Bobby était un leader naturel dur, charismatique et unificateur qui prêchait la paix, pas la haine, ce qui a rendu son propre assassinat en 1968 si particulièrement horrible pour une Amérique déjà sous le choc des meurtres de son frère et du Dr Martin Luther King.

S’il avait vécu, je ne doute pas qu’il serait devenu l’un des plus grands présidents de l’histoire des États-Unis.

En sa mémoire, la Robert F. Kennedy Human Rights Foundation a été créée.

Chaque année, il décerne des prix «Ripple of Hope» à ceux qui, selon lui, personnifient le mieux la philosophie de Bobby.

Ils portent le nom d’un discours célèbre qu’il a prononcé en 1966 lors d’une visite en Afrique du Sud ravagée par l’apartheid, dans lequel il a déclaré : “Chaque fois qu’un homme défend un idéal, ou agit pour améliorer le sort des autres, ou s’oppose à l’injustice, il envoie une minuscule ondulation d’espoir, et se croisant à partir d’un million de centres d’énergie différents et audacieux, ces ondulations créent un courant qui peut balayer les plus puissants murs d’oppression et de résistance.”

Les précédents lauréats sont les présidents Barack Obama et Bill Clinton et l’archevêque Desmond Tutu.

Et maintenant, lors d’une cérémonie étoilée à New York le 6 décembre, deux autres noms seront ajoutés à l’illustre liste des gagnants : Meghan Markle et le prince Harry.

Non, ce n’est pas une blague.

Bien que la raison pour laquelle on leur donne cela m’a fait rire aux éclats, avec une incrédulité à couper le souffle.

Kerry Kennedy, l’un des 11 enfants de Bobby et président de la Fondation, a annoncé : « Le couple s’est toujours démarqué par sa volonté de prendre la parole et de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale dans le monde. Ils incarnent le type de courage moral que mon père appelait autrefois « la seule qualité essentielle et vitale pour ceux qui cherchent à changer un monde qui cède le plus douloureusement au changement ».

Pardon quoi?!

Ça s’empire.

Kennedy a déclaré au Daily Telegraph : « Ils sont allés dans la plus ancienne institution de l’histoire du Royaume-Uni et leur ont dit ce qu’ils faisaient de mal, qu’ils ne pouvaient pas avoir de racisme structurel au sein de l’institution ; qu’ils ne pouvaient pas entretenir un malentendu sur la santé mentale. Ils savaient que s’ils faisaient cela, il y aurait des conséquences, qu’ils seraient ostracisés, qu’ils perdraient leur famille, leur position au sein de cette structure, et que les gens les en blâmeraient. Ils l’ont fait de toute façon parce qu’ils croyaient qu’ils ne pourraient pas vivre avec eux-mêmes s’ils ne remettaient pas en question cette autorité. Je pense qu’ils ont été héroïques en franchissant cette étape.

Mon Dieu.

HÉROÏQUE?

Il est difficile d’imaginer deux personnalités publiques moins héroïques de l’histoire moderne que le duc et la duchesse de Sussex, une paire de petits escrocs avides qui ont abandonné le devoir royal, et dans le cas de Harry, son pays, pour voler leurs titres pour des milliards aux plus offrants commerciaux.

Ils prêchent sur l’égalité et la pauvreté depuis leur manoir de 11 millions de livres sterling en Californie, ils prêchent sur l’empreinte carbone des jets privés, ils prêchent sur la vie privée dans des entretiens et des podcasts d’auto-promotion, et ils prêchent sur la paix et l’unité alors qu’ils saccagent constamment leurs familles dans Publique.

Quelle partie de tout cela est à la hauteur des idéaux de Bobby Kennedy ?

Je ne suis pas le seul à secouer la tête avec incrédulité horrifiée.

“C’est un choix déconcertant”, a déclaré le frère de Kerry, Robert F Kennedy Jr.

“Des hypocrites égoïstes à la recherche d’argent”

Et le professeur David Nasaw, un célèbre historien Kennedy nominé au prix Pulitzer, a fait rage : « Je trouve cela quelque part entre sublimement ridicule et manifestement ridicule. C’est absurde. Si vous regardez les personnes qui ont reçu le prix Robert Kennedy dans le passé… alors vous devez demander ce que font Harry et Meghan ici ? Qu’ont-ils fait au nom de Dieu pour mériter cela ?”

Exactement.

Pour rendre cette décision encore plus scandaleuse, un autre récipiendaire de «Ripple of Hope» cette année est le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky.

Oui, un héros magnifiquement inspirant et authentique qui risque littéralement sa vie chaque jour pour inspirer son pays à vaincre les envahisseurs russes barbares de Vladimir Poutine, est placé sur le même piédestal que deux personnes dont l’idée d’une dure journée de travail abuse de leurs parents à la télévision nationale.

C’est dégoûtant et honteux pour Kerry Kennedy d’avoir promu l’idée farfelue que Meghan et Harry sont des héros des droits de l’homme.

Ils ne sont pas.

Ce sont des hypocrites égoïstes, avides d’argent, déterminés à causer le plus de dommages possible à la monarchie tout en profitant simultanément de leur statut royal.

Quant à leur supposé courage de ” changer le récit sur la justice raciale et la santé mentale “, ils n’ont toujours pas produit la moindre preuve réelle pour étayer leurs allégations incroyablement préjudiciables de racisme et le mépris des ” pensées suicidaires ” de Meghan, par les Royals. .

Au cours des prochaines semaines, ils déclencheront la prochaine phase de leur attaque – un documentaire révélateur sale sur Netflix et l’autobiographie révélatrice tout aussi sale de Harry, “Spare”.

C’est la seule monnaie qu’ils ont – salir leurs familles et l’institution qui leur a conféré les titres qu’ils exploitent si cyniquement et impitoyablement.

On pense que la série documentaire et le livre contiennent d’autres allégations incendiaires sur les Royals, et en particulier sur le père de Harry, le roi Charles, et sa femme, la reine Camilla.

Qu’ils fassent cela quelques mois seulement après la mort de la reine, et avant même que Charles ne soit couronné, est déjà assez dégoûtant.

Les faits n’ont pas d’importance, c’est ce que ressentent la princesse Pinocchio et son mari paillasson qui semble compter plus Piers Morgan

Mais le fait qu’ils reçoivent ce faux manteau d’honneur et d’héroïsme par une entité caritative qui représente quelqu’un d’aussi grand que Robert F. Kennedy est répugnant.

Et pour aggraver la farce déplaisante, l’hôte de l’événement est l’acteur Alec Baldwin, qui attend toujours de savoir s’il fera face à des accusations criminelles après avoir accidentellement abattu une femme directrice de la photographie sur le tournage de son film, Rust.

En Grande-Bretagne, la popularité de Harry et Meghan est maintenant en baisse avec le prince Andrew honteux. Nous avons tous vu à travers le jeu dangereux de ce duo malhonnête consistant à utiliser la victimisation raciale pour financer leur style de vie somptueux.

Mais aux États-Unis, il y a encore une partie des Américains, principalement parmi l’élite libérale crédule, qui tombent sous le charme des mensonges, des calomnies et des claptraps généraux qui jaillissent de la bouche riche et privilégiée des Sussex sur la façon dont nous sommes tous terribles ici, à quel point intrusif les médias britanniques sont dans leur vie (oh, l’ironie !) et à quel point ils ont été maltraités par la famille royale insensible et raciste.

Les faits n’ont pas d’importance, c’est ce que ressentent la princesse Pinocchio et son mari paillasson qui semble compter davantage.

Et ils savent que plus ils se plaignent, plus ils sont payés.

Après tout, il n’y a aucune richesse à tirer de la vie tranquille, satisfaite et privée à Santa Barbara qu’ils prétendaient vouloir quand ils ont démissionné.

Ce sont des escrocs totaux qui vont maintenant utiliser ce prix pour valider leurs bouffonneries honteuses.

Bobby Kennedy se retournera dans sa tombe pour ce que sa fille a fait en son nom.

Barack Obama, à gauche, et Desmond Tutu, à droite, sont d’anciens lauréats des prix “Ripple of Hope” Crédit : AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également honoré par la fondation cette année Crédit : Alamy