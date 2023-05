Des militants fonciers cambodgiens arrêtés pour avoir prétendument incité les agriculteurs à haïr les riches

PHNOM PENH, Cambodge — Trois militants cambodgiens des droits à la terre qui ont été arrêtés pour complot contre le gouvernement prévoyaient de provoquer une révolution paysanne en enseignant aux agriculteurs les divisions de classe entre riches et pauvres, a déclaré mardi un responsable.

Theng Savoeun, président de la Coalition de la communauté des agriculteurs cambodgiens, et ses collègues Nhel Pheap et Than Hach ont été inculpés lundi par un tribunal du nord-est du pays de complot contre l’État et d’incitation à commettre un crime, a déclaré Am Sam Ath des droits locaux. groupe Licadho.

Il a déclaré que comploter contre le gouvernement est passible d’une peine de prison de cinq à dix ans, tandis que l’incitation à commettre un crime est passible de six mois à deux ans. Il a décrit les accusations comme envoyant « un message d’intimidation » aux groupes de la société civile.

Les trois suspects n’étaient pas disponibles pour commenter et leurs avocats n’étaient pas joignables dans l’immédiat.

Cependant, une déclaration sur la page Facebook de Theng Savoeun a déclaré: « Dans cette vie, nous avons goûté à toutes sortes de saveurs, mais nous restons fermement forts parce que notre travail quotidien n’est pas ce qu’ils nous ont accusé, nous travaillons plutôt à des tâches humanitaires de base, aider les victimes, aider les agriculteurs, aider la communauté, leur faire comprendre leurs droits et obligations et les aider à trouver une solution.

Les arrestations dans la province de Ratanakiri sont intervenues alors que le Cambodge se prépare à des élections générales en juillet qui ramèneront certainement au pouvoir le Parti du peuple cambodgien au pouvoir du Premier ministre Hun Sen, qui dirige le pays depuis 38 ans avec peu de tolérance pour la dissidence. Le parti d’opposition Candlelight, le seul groupe à poser un défi crédible au parti au pouvoir, n’a pas été autorisé par la commission électorale nationale à contester les sondages et attend une décision cette semaine sur son appel de cette décision.

PHOTOS : des militants cambodgiens pour la terre arrêtés pour avoir prétendument incité les agriculteurs à haïr les riches

Les trois militants ont été arrêtés le 17 mai après avoir organisé un atelier dans la province de Ratanakiri sur les droits fonciers et d’autres problèmes affectant les agriculteurs. La police a arrêté 17 des 39 participants à l’atelier mais les a tous relâchés sauf les trois, qui ont été inculpés et placés en détention provisoire lundi.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, le général Khieu Sopheak, a déclaré que les trois hommes avaient été arrêtés parce que leurs activités violaient la loi et étaient en dehors des principaux objectifs de leur organisation, qui, selon lui, étaient d’enseigner aux agriculteurs des techniques agricoles plus productives.

Il a dit que l’atelier a plutôt discuté de questions politiques telles que la division entre riches et pauvres et comment inciter les agriculteurs à haïr les riches.

« Leur conférence était d’enseigner sur la révolution paysanne, sur la division de classe dans la société. » dit Khieu Sopheak. Il a déclaré qu’un tel langage reflétait l’idéologie enseignée par les Khmers rouges communistes aux agriculteurs pauvres, en particulier dans la province de Ratanakiri, au début de leur lutte révolutionnaire avant de prendre le pouvoir en avril 1975.

Le régime brutal des Khmers rouges, renversé en 1979, est responsable de la mort d’environ 1,7 million de Cambodgiens de famine, de maladie et de meurtre.

Hun Sen a rejoint les Khmers rouges en 1970 alors qu’ils luttaient contre un gouvernement pro-américain, mais a fait défection du groupe en 1977 et s’est allié à un mouvement de résistance soutenu par le Vietnam voisin.

L’accaparement des terres par des personnes riches et influentes est un problème majeur depuis de nombreuses années au Cambodge. La propriété foncière a été abolie sous le règne des Khmers rouges et les titres fonciers ont été perdus, faisant de la propriété une liberté pour tous lorsque le groupe communiste a perdu le pouvoir. Sous le gouvernement de Hun Sen, une grande partie des terres qui avaient été réinstallées ont été déclarées terres domaniales et vendues ou louées à de riches investisseurs, dont beaucoup, selon les critiques, étaient des amis du parti au pouvoir. Les forces de sécurité ont été employées pour aider à expulser les locataires de ces zones.

Khieu Sopheak a déclaré que les trois militants pour la terre avaient reconnu leurs crimes lors des interrogatoires de police et que les autorités avaient trouvé des preuves de leurs activités sur un ordinateur et dans des documents de l’atelier de formation du groupe.

Les agriculteurs d’autres provinces qui soutiennent les trois militants ont défié le harcèlement officiel pour se rendre à Phnom Penh pour organiser des manifestations devant le ministère de l’Intérieur pour exiger leur libération.

Le défenseur des droits Am Sam Ath s’est dit préoccupé par le fait que les trois hommes soient accusés d’être aussi graves pour avoir travaillé au profit des agriculteurs et de leurs communautés. Il a dit qu’il pourrait être plus difficile d’aider les agriculteurs à l’avenir.

Peck a rapporté de Bangkok.