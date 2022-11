Des militants et des défenseurs critiquent le SCRS pour avoir évalué si les blocus ferroviaires pouvaient être qualifiés de terrorisme

Les militants et les défenseurs qui ont été la cible d’espionnage du gouvernement dans le passé dénoncent ce qu’ils considèrent comme la « diffamation » de l’activisme des Premières Nations par le Service canadien du renseignement de sécurité.

Ils disent qu’ils savent que l’État surveille, mais il a quand même été surpris d’apprendre que le SCRS avait secrètement évalué si les blocus ferroviaires pouvaient être qualifiés d ‘”actes de terrorisme” dans des rapports commençant en novembre 2020.

“C’est un sentiment absolument ridicule pour moi qu’en 2022, lorsque les peuples autochtones prennent position pour leurs terres et leur eau, nous soyons traités de terroristes”, a déclaré Skyler Williams, un éminent militant mohawk des Six Nations de la rivière Grand en Ontario.

“C’est un vrai combat pour moi de comprendre comment on peut vous traiter de terroriste pour ça, ou d’extrémiste violent.”

Le SCRS a compilé cette analyse juridique en mars 2021 pour évaluer si les barrages ferroviaires pouvaient être considérés comme du terrorisme. (Centre intégré d’évaluation du terrorisme)

Williams est le porte-parole d’un groupe de membres des Six Nations qui ont occupé un lotissement en juillet 2020 à Caledonia, en Ontario. Ils ont renommé le site 1492 Land Back Lane et continuent de le détenir.

En septembre 2020, la commission des services policiers municipaux de Caledonia les a appelés “les terroristes.”

Mais les évaluations du renseignement du SCRS, produites peu de temps après et publiées cette année par le biais de la loi sur l’accès à l’information, montrent que le service d’espionnage pensait que l’étiquette était inexacte.

Le SCRS a conclu que « les actes d’ingérence illégale non sophistiqués », comme les blocus et le vandalisme, « ne franchissent pas le seuil du terrorisme ».

Le SCRS a toutefois ajouté qu’il pensait que les perturbations ferroviaires pouvaient toujours être liées à des «éléments extrémistes» au sein des mouvements environnementaux et de défense des droits des Autochtones et d’autres groupes «extrémistes violents à motivation idéologique», comme les anarchistes.

Le chef héréditaire préoccupé par la poursuite de la surveillance

Na’moks, un chef héréditaire Wet’suwet’en qui s’oppose à la construction du gazoduc Coastal GasLink dans le nord de la Colombie-Britannique, est heureux que le SCRS ait renoncé à l’étiquette terroriste.

Mais il craint qu’en qualifiant d’« extrémistes » des éléments des mouvements de défense des droits des Premières Nations, le SCRS laisse la porte ouverte à une surveillance continue.

“Nous savons que nous sommes sous surveillance constante depuis des décennies”, a déclaré Na’moks, dont le nom anglais est John Ridsdale.

“Je suis très heureux qu’ils aient dit que cela ne pouvait pas être fait, mais dans l’opinion publique, s’ils nous qualifient d’extrémistes, ils peuvent faire ce qu’ils veulent.”

Na’moks, un chef héréditaire de la nation Wet’suwet’en, également connu sous le nom de John Ridsdale, dit qu’il craint que la surveillance du SCRS ne se poursuive même s’il a décidé que l’étiquette de terrorisme ne pouvait pas être appliquée. (Dan Mesec)

Les chefs héréditaires font pression pour que la juridiction Wet’suwet’en soit reconnue sur le territoire non cédé hors réserve de la nation depuis des décennies. Alors qu’ils s’opposent au projet Coastal GasLink, cinq des six bandes Wet’suwet’en ont signé en faveur.

Il y a eu deux incidents distincts de sabotage et de vandalisme dans la région cette année. L’un visait l’équipement de construction Coastal GasLink tandis que l’autre voyait des véhicules d’intervention d’urgence, y compris des croiseurs de la GRC chargés de surveiller la résistance au pipeline, incendiés.

La police n’a pas encore nommé les suspects.

Na’moks a déclaré que les chefs condamnent de telles tactiques, mais il se demande si ces événements représentent le genre de choses que le SCRS citera pour justifier une surveillance continue.

“En tant que chefs héréditaires, nous ne tolérerons jamais aucune forme de violence. La violence vient à nous”, a-t-il déclaré.

“Nous continuerons à faire ce que nous faisons de manière non violente, pacifiquement, et je sais que nous faisons ce qu’il faut.”

“Ils doivent se regarder dans le miroir”

Les évaluations du SCRS montrent que ces deux affrontements dans le sud de l’Ontario et le nord de la Colombie-Britannique étaient respectivement les principaux moteurs des préoccupations du service d’espionnage.

En février 2020, des manifestations visant les chemins de fer ont éclaté pour montrer leur soutien après que les gendarmes de la Colombie-Britannique ont exécuté un raid sur les barrages empêchant la construction du pipeline Coastal GasLink. À Caledonia, des militants ont fermé à deux reprises les voies du CN en réponse aux tentatives de la Police provinciale de l’Ontario de dégager l’occupation du 1492 Land Back Lane.

Andrew Brant, qui est Mohawk, Turtle Clan du territoire mohawk de Tyendinaga, a soutenu les manifestations de solidarité dans sa communauté en 2020.

Il a déclaré que transformer les blocus en problèmes de sécurité nationale d’extrémisme et de terrorisme ignore des siècles de conclusion de traités et d’alliances entre la nation Mohawk et la Couronne.

Andrew Brant, membre de Tyendinaga, a soutenu l’action de solidarité dans sa communauté en 2020. (Michelle Allan/CBC)

Il croit que la surveillance par le SCRS de l’activisme des Wet’suwet’en et des Mohawks est “tout au sujet de la méchanceté des gens” qui résistent à l’extraction des ressources et s’opposent aux politiques coloniales.

“Ils ont tellement extrait de nous : nos femmes, nos enfants, notre terre, nos ressources, nos langues, nos cultures. Tout. Et puis ils veulent faire demi-tour et nous appeler extrêmes pour vouloir exister”, a déclaré Brant.

“Pour nous qualifier d’extrémistes ? Je pense qu’ils doivent se regarder dans le miroir.”

La surveillance “une chose terrible” à laquelle s’habituer

Le SCRS a déclaré qu’il n’enquêtait pas sur les manifestations légales ou la dissidence démocratique, ni ne commentait aucune de ses opérations.

Le service d’espionnage a déclaré que les personnes préoccupées par les activités du SCRS ont la possibilité de déposer des plaintes auprès de l’organisme de surveillance National Security Intelligence Review Agency.

Pour Williams, la vie sous surveillance est “une chose terrible” à laquelle il faut s’habituer.

Il a été inculpé au pénal et sera jugé pour son rôle dans l’occupation de Caledonia. Il a récemment plaidé coupable d’outrage au tribunal dans le cadre d’une autre série de blocages en faveur des chefs Wet’suwet’en dans le nord de la Colombie-Britannique en novembre 2021.

À l’époque, les responsables de Crown-Indigenous Relations suivaient les mouvements de Williams via les médias sociaux pour informer les hauts fonctionnaires, documents internes Afficher.

Il a dit que c’est l’État canadien qui utilise des tactiques violentes et extrêmes pour réprimer les peuples autochtones.

Logan Staats, à gauche, et Skyler Williams, à droite, défilent à Smithers, en Colombie-Britannique, avec les dirigeants des Wet’suwet’en en novembre 2021. Staats et Williams sont tous deux des Six Nations de la rivière Grand. (Soumis par Skyler Williams)

Pam Palmater, avocate Mi’kmaq et professeure à l’Université métropolitaine de Toronto, est d’accord.

Elle a déposé des demandes fédérales d’accès à l’information pour son propre dossier de sécurité, seulement pour recevoir des documents censurés pour des raisons de sécurité nationale.

Elle a déclaré que les autorités coloniales au Canada avaient l’habitude de qualifier les peuples des Premières Nations d’irrationnels et potentiellement violents.

“Ce sont des stéréotypes racistes qui ont commencé depuis le contact, nous décrivant toujours comme dangereux, méchants, violents, sauvages – vous l’appelez”, a déclaré Palmater.

“Maintenant, la terminologie moderne, si ce n’est pas fanatique ou militant ou terroriste domestique, c’est extrémiste.”

Mais l’activisme dirigé par les Premières Nations, même par le biais de blocus et d’occupations, ne représente aucune menace réelle pour la sécurité nationale, a déclaré Palmater. Au contraire, comme Brant, elle estime que cette surveillance découle de désirs politiquement motivés de réprimer la résistance.

“Si nous sommes des menaces pour la sécurité nationale, pensez à quel point cette diffamation des peuples autochtones est profondément enracinée”, a déclaré Palmater.

“Je pense qu’il s’agit d’essayer de faire taire les gens.”