Des militants en Europe célèbrent l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini alors qu’elle était en garde à vue en Iran

Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans le centre de Londres pour marquer l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans décédée en garde à vue en Iran l’année dernière, déclenchant des protestations mondiales contre la théocratie islamique conservatrice du pays.

En chantant « Femmes ! Vie! Liberté ! », la foule a tenu son portrait et s’est rassemblée autour de la mémoire d’une jeune femme décédée le 16 septembre 2022, après avoir été arrêtée pour avoir prétendument violé la loi iranienne sur le port obligatoire du foulard. Des manifestations similaires ont eu lieu en Italie, en Allemagne et en France.

« Nous appelons tout le monde à se souvenir des personnes tuées, mais aussi à poursuivre le combat, car ce combat doit aller jusqu’au bout. Mahsa Jina Amini et les nombreux autres ne peuvent pas être morts en vain », a déclaré Maryam Namazie, une militante iranienne des droits humains au Royaume-Uni. « Nous devons avoir une société meilleure comme résultat de cet immense combat herculéen. »

En Iran, les autorités ont cherché à empêcher que cet anniversaire ne relance les protestations qui ont embrasé le pays l’année dernière. Le père d’Amini a été arrêté devant son domicile après que la famille a indiqué qu’elle prévoyait de se rassembler sur sa tombe pour un service de commémoration traditionnel, a déclaré l’association de défense des droits kurdes Hengaw. Les habitants du centre-ville de Téhéran ont signalé une forte présence sécuritaire, et les forces de sécurité ont été aperçues dans l’ouest de l’Iran, où la minorité kurde a organisé de grandes manifestations l’année dernière.

Hengaw a signalé samedi une grève générale généralisée dans les zones kurdes, faisant circuler des vidéos et des photos qui semblaient montrer des rues en grande partie vides et des magasins fermés. Les militants des droits de l’homme en Iran, un autre groupe qui suit de près les événements dans le pays, ont également signalé la grève générale. Les médias d’État n’ont pas fait mention de la grève.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montreraient des tirs de gaz lacrymogènes à Mashhad et Karaj, une ville satellite de Téhéran. Le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, a également signalé l’utilisation de gaz lacrymogènes. Les médias d’État iraniens n’ont reconnu aucun incident de ce type.

Amini, une Kurde-Iranienne de la région occidentale, est décédée trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs, prétendument pour avoir violé les lois qui obligent les femmes à se couvrir les cheveux en public. Alors que les autorités ont déclaré qu’elle avait subi une crise cardiaque, les partisans d’Amini ont déclaré qu’elle avait été battue par la police et qu’elle était décédée des suites de ses blessures.

Sa mort a déclenché des protestations qui se sont propagées à travers le pays et ont rapidement dégénéré en appels au renversement de la théocratie islamique iranienne vieille de quatre décennies.

Les autorités ont réagi par une violente répression au cours de laquelle plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 22 000 autres ont été arrêtées, selon des groupes de défense des droits. Les manifestations se sont en grande partie calmées au début de cette année, mais des signes de mécontentement subsistent. Pendant plusieurs mois, on a pu voir des femmes afficher ouvertement la règle du foulard à Téhéran et dans d’autres villes, provoquant une nouvelle répression au cours de l’été.

Des militants du monde entier ont cherché à renouveler les manifestations à l’occasion de l’anniversaire de la mort d’Amini.

Samedi, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade iranienne à Rome sous la bannière « Femmes, vie, liberté ».

« Maintenant, il est important que le monde entier recommence à manifester dans les rues, car ce que nous voulons, c’est isoler ce régime et en particulier nous voulons pousser tous les Etats à ne pas avoir d’accords politiques et économiques avec l’Iran », a déclaré la manifestante Lucia Massi. dit.

A Paris, la maire Anne Hidalgo a annoncé qu’un jardin de la capitale française portait désormais le nom d’Amini. Le maire a qualifié Amini de héros de la résistance iranienne et a déclaré que Paris « honore sa mémoire et son combat, ainsi que ceux des femmes qui luttent pour leur liberté en Iran et ailleurs ».

Le jardin Villemin, qui porte désormais également le nom d’Amini, se trouve dans le 10e arrondissement de Paris, à côté d’un canal proposant des excursions en bateau très appréciées des touristes.

L’Iran a imputé les manifestations de l’année dernière aux États-Unis et à d’autres puissances étrangères, sans fournir de preuves, et a depuis tenté de minimiser les troubles, tout en s’efforçant d’empêcher toute résurgence.

Les manifestations ont été en partie alimentées par les difficultés économiques généralisées que subissent les Iraniens depuis que le président Donald Trump s’est retiré de l’accord nucléaire avec les puissances mondiales et a réimposé des sanctions paralysantes à l’Iran. Mais ces souffrances ont peut-être aussi rendu difficile le maintien de manifestations prolongées, alors que de nombreux Iraniens ont du mal à joindre les deux bouts.

Le président Joe Biden a publié vendredi une longue déclaration reconnaissant l’anniversaire de la mort d’Amini, et les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre des responsables et entités iraniens. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a également souligné cet anniversaire et imposé de nouvelles sanctions aux responsables iraniens.

Soheila Sokhanvari, une artiste irano-britannique, a déménagé au Royaume-Uni pour étudier un an avant la révolution de 1979 qui a porté au pouvoir les dirigeants islamiques conservateurs d’Iran. L’année dernière, elle se trouvait à Londres pour préparer une exposition personnelle sur les icônes féministes pré-révolutionnaires lorsqu’elle a appris la mort d’Amini.

Les manifestations qui ont suivi ont marqué la première fois que le monde était témoin d’une « révolution initiée par les femmes », a-t-elle déclaré à l’Associated Press au début du mois.

« Mais je pense que ce qui est vraiment important dans cette manifestation, c’est que les hommes iraniens, pour la première fois dans l’histoire de l’Iran, se tiennent aux côtés des femmes, les soutiennent et font preuve de respect envers les femmes », dit-elle. « C’est très original et cela ne s’est jamais produit dans l’histoire de l’Iran. »