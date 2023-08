Des militants élèvent le message anti-pétrole et passent des heures sur le toit de Rishi Sunak

Plus tôt cette année, la police du North Yorkshire a été critiquée par l’Inspection de la gendarmerie de Sa Majesté après qu’un rapport a révélé qu’elle nécessitait des améliorations dans quatre domaines, y compris la protection des personnes vulnérables, et était inadéquate dans la gestion organisationnelle.

« Si cela avait été une organisation terroriste, par exemple, ils auraient pu s’y rendre et prendre le pouvoir. C’est assez choquant. Je pense que la nation sera surprise que cela ait pu se produire, et ils s’attendront à ce que l’on réfléchisse sérieusement à la manière dont cela peut être évité.

Sunak, qui est le député de la ville voisine de Richmond, a annoncé cette semaine son intention de « maximiser » les réserves de pétrole et de gaz du Royaume-Uni en accordant plus de 100 nouvelles licences d’extraction en mer du Nord.

Le vice-Premier ministre Oliver Dowden a dit aux manifestants «d’arrêter les cascades stupides», tandis que Brendan Clarke-Smith, un député d’arrière-ban, a déclaré: «Les députés et leurs familles ont suffisamment de soucis pour leur sécurité sans groupes extrémistes et leurs militants gâtés faisant des cascades comme cela chez eux pour promouvoir leurs revendications irréalistes et extravagantes et la politique au niveau des syndicats étudiants.

Alicia Kearns, la principale conservatrice qui préside le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré que la manifestation était « inacceptable ».

Chargement

« Les politiciens vivent sous les yeux du public et font à juste titre l’objet d’un examen minutieux, mais leurs maisons familiales ne devraient pas être attaquées », a-t-elle ajouté. « D’ici peu, la police devra être stationnée devant le domicile de chaque député. »

Yvette Cooper, la secrétaire à l’intérieur de l’ombre, a déclaré : « Cibler la maison de quelqu’un comme ça est honteux et totalement inacceptable. Ceci est contraire à la loi et, à juste titre, la police prend des mesures coercitives. La maison et la famille du Premier ministre ne devraient jamais être ciblées de cette manière.