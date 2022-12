Des militants écologistes lancent une action en justice contre le gouvernement britannique

Greenpeace veut geler les nouveaux forages pétroliers et gaziers, alors que les prix du carburant augmentent et que les températures chutent

Greenpeace a demandé à la Haute Cour britannique de revoir la décision du gouvernement d’accorder 130 nouvelles licences de forage pétrolier et gazier en mer du Nord, a rapporté lundi le Financial Times. Cependant, le gouvernement affirme que ces licences sont essentielles pour maintenir le “sécurité énergétique”.

Le groupe écologiste prétend que le gouvernement “a manqué à son obligation légale d’évaluer correctement [the licenses’] impact climatique » lorsqu’il a annoncé en octobre qu’il accorderait 130 permis de forage, le militant de Greenpeace Philip Evans a déclaré au journal.

Avec deux autres groupes climatiques, Friends of the Earth et Uplift, Greenpeace a également écrit au secrétaire aux affaires Grant Shapps, l’exhortant à annuler le “illicite” licences. Les militants soutiennent que la poursuite des forages en mer du Nord va à l’encontre de l’engagement du gouvernement d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Le gouvernement a suspendu l’octroi de nouvelles licences de forage en 2019, invoquant un conflit potentiel avec le Royaume-Uni. “des objectifs climatiques plus larges”. Cependant, un nouveau cycle de licences a été annoncé en octobre, les régulateurs citant la nécessité de faire “tout ce que nous pouvons” pour renforcer la production d’énergie nationale après que la Grande-Bretagne s’est volontairement coupée des combustibles fossiles russes plus tôt cette année.

Concernant la contestation judiciaire de Greenpeace, le gouvernement a déclaré que “Bien que nous ne puissions pas commenter les procédures judiciaires en cours, il est essentiel que nous continuions à maintenir notre sécurité énergétique, en augmentant notre approvisionnement énergétique local et en renforçant notre résilience nationale.”

Pendant ce temps, alors que les températures en Grande-Bretagne sont tombées en dessous de zéro au cours du week-end, le coût journalier par mégawattheure d’électricité a atteint un niveau record de 675 £ (828 $) lundi, a rapporté The Guardian. Selon les chiffres du gouvernement, le coût du mazout domestique est actuellement près de deux fois plus cher qu’il ne l’était au début de l’hiver dernier, et la End Fuel Poverty Coalition estime que 16,4 millions de personnes au Royaume-Uni ne pourront pas se payer le chauffage au cours de la saison. .