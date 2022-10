Des militants écologistes expulsés de la salle après avoir interrompu le discours de la conférence de Liz Truss

Les militants de l’ECO ont été expulsés de la salle après avoir interrompu le discours de la conférence du Premier ministre.

Les manifestants de Greenpeace ont brandi un drapeau avec « Qui a voté pour ça ? quelques minutes seulement après son discours d’ouverture.

Les manifestants de Greenpeace ont brandi un drapeau disant “Qui a voté pour ça ?” quelques minutes seulement après le discours d’ouverture de Liz Truss Crédit : AFP

Les militants écologistes ont été expulsés de la salle après avoir interrompu la première conférence du Premier ministre en tant que chef conservateur Crédit : Simon Jones

Les membres du parti ont emmené les deux manifestants, ce qui a été vivement acclamé et applaudi par le public qui a accepté Liz Truss après une semaine de troubles.

Les militants accusent le Premier ministre de revenir sur les promesses faites dans le manifeste de 2019 telles que la fracturation hydraulique, la protection de l’environnement et la lutte contre la pauvreté.

La manifestante Rebecca Newsom, qui travaille pour l’organisation, a déclaré: “Dans une démocratie saine, les gens devraient obtenir le programme gouvernemental pour lequel ils ont voté, mais Liz Truss en met la majeure partie à la déchiqueteuse.”

« Promesse non tenue après promesse non tenue, la première ministre transforme rapidement le manifeste de son parti en la plus longue publicité mensongère jamais écrite.

Elle se tenait au milieu de l’auditorium avec sa collègue Ami McCarthy tenant le drapeau jusqu’à ce qu’ils soient retirés, le parti lançant maintenant une enquête sur l’incident.

Les deux manifestants ont déclaré qu’ils gardaient «l’espoir» que le gouvernement resterait attaché au net zéro.

Mme Truss a tenté de rire de l’incident en disant que la “coalition anti-croissance” était arrivée dans la salle avant la section sur la croissance de l’économie.

La vice-première ministre Therese Coffey a déclaré: “Traité avec, continué, et Liz a montré sa détermination.

“Et exactement le genre de coalition anti-croissance dont elle s’inquiète retient notre pays. Cela ne l’a pas retenue aujourd’hui, je peux vous le dire.”

Mme McCarthy a déclaré: “Avec des politiques comme celles qu’elle propose, une concentration sur la fracturation hydraulique, une concentration sur le pétrole et le gaz de la mer du Nord, ce n’est absolument pas la bonne direction.”

Les militants accusent le Premier ministre de revenir sur les promesses faites dans le manifeste du parti en 2019 Crédit : Elliott Franks