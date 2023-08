Des militants écologistes couvrent la maison du Premier ministre britannique Sunak en noir

Jeudi, des militants de Greenpeace ont escaladé la maison de circonscription du Premier ministre britannique Rishi Sunak et l’ont recouverte de tissu noir pour protester contre sa politique en matière de combustibles fossiles.

Sunak a donné cette semaine son feu vert à des centaines de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord, provoquant la colère des écologistes.

« Nous avons désespérément besoin que notre Premier ministre soit un leader climatique, pas un incendiaire climatique », a déclaré Philip Evans, militant britannique pour le climat de Greenpeace.

« Tout comme les incendies de forêt et les inondations détruisent des maisons et des vies dans le monde entier, Sunak s’engage dans une expansion massive des forages pétroliers et gaziers. »

Greenpeace UK a publié des vidéos de quatre militants grimpant sur le toit du manoir de Sunak à Richmond, dans le nord de l’Angleterre, et le recouvrant de draps noirs.

Deux autres militants ont déployé une banderole sur laquelle était écrit « Rishi Sunak – Les profits du pétrole ou notre avenir ? » sur la pelouse avant.

Le Premier ministre et sa famille sont actuellement en vacances en Californie.

« Il semble assez heureux de tenir un chalumeau sur la planète s’il peut marquer quelques points politiques en semant la division autour du climat dans ce pays. C’est cynique au-delà de toute croyance », a déclaré Evans.

Downing Street insiste sur le fait que la politique est essentielle pour assurer la sécurité énergétique.