Des militants éclaboussent la « Joconde » avec de la soupe au musée du Louvre à Paris

Des militants ont éclaboussé les vitres “Mona Lisa” peinture avec de la soupe au Musée du Louvre à Paris dimanche, selon le groupe de sécurité alimentaire à l’origine de la manifestation.

Deux femmes ont ouvert des thermos et éclaboussé le célèbre tableau de Léonard de Vinci vers 10 heures du matin, a indiqué l’association Riposte Alimentaire. Une vidéo mise en ligne par le groupe montrait des stries et des touches orange sur la vitre pare-balles et le mur bleu derrière le tableau.

PHOTO : Cette image extraite d’une séquence de l’AFPTV montre deux militants écologistes du collectif « Riposte Alimentaire » faisant des gestes alors qu’ils se tiennent devant le tableau « Mona Lisa » au musée du Louvre à Paris, le 28 janvier 2024. (David Cantiniaux/AFPTV/AFP via Getty Images)

Les femmes – que le groupe a identifiées comme étant Sasha, 24 ans, et Marie-Juliette, 63 ans – ont ensuite traversé derrière la rampe de protection en bois, se sont placées de chaque côté du tableau et ont appelé à « l’intégration de l’alimentation dans le système général de sécurité sociale ». “.

“En France, une personne sur trois saute des repas par manque de moyens”, a déclaré la Riposte Alimentaire dans une déclaration posté en français. “Dans le même temps, 20 % de la nourriture produite est jetée. Notre modèle stigmatise les plus précaires et ne respecte pas notre droit fondamental à l’alimentation.”

PHOTO : Cette image extraite d’une séquence de l’AFPTV montre deux militants écologistes du collectif “Riposte Alimentaire” jetant de la soupe sur le tableau “Mona Lisa” (La Joconde) de Léonard de Vinci, au musée du Louvre à Paris, le 28 janvier 2024. (David Cantiniaux/AFPTV/AFP via Getty Images)

On pouvait voir dans la vidéo des membres du personnel du musée se précipitant pour cacher le tableau derrière des panneaux de protection.

L’industrie agricole et alimentaire française est devenue plus rentable et “on estime que ces bénéfices excessifs sont responsables des deux tiers de l’inflation”, a déclaré la Riposte Alimentaire dans un communiqué à ABC News. Le communiqué indique également que les traités de libre-échange européens créent des conditions injustes pour les producteurs français par rapport aux « produits étrangers qui ne répondent pas aux normes écologiques et sociales minimales ».

“L’agriculture est responsable de 21% des émissions nationales de gaz à effet de serre et contribue grandement à la détérioration de notre biodiversité et à l’appauvrissement des sols, du fait de l’utilisation massive d’intrants”, a indiqué le groupe.

