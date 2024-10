Des militants du Hezbollah et des soldats israéliens s’engagent dans des combats meurtriers au Liban

Le Hezbollah a déclaré mercredi que ses combattants affrontaient les forces israéliennes au Liban, faisant état d’affrontements terrestres pour la première fois depuis qu’Israël a commencé à pénétrer chez son voisin du nord dans le cadre d’une campagne visant à marteler le groupe armé soutenu par l’Iran.

L’armée israélienne a déclaré que des unités régulières d’infanterie et blindées rejoignaient ses opérations terrestres au Liban, un jour après que l’Iran a attaqué Israël dans une frappe qui a fait craindre que le Moyen-Orient, producteur de pétrole, ne soit englouti dans un conflit plus large.

Huit soldats israéliens ont été tués au combat dans le sud du Liban, a indiqué mercredi l’armée israélienne dans un communiqué.

L’armée a déclaré que l’incursion terrestre visait en grande partie à détruire les tunnels et autres infrastructures à la frontière, et qu’il n’était pas prévu d’opérations plus larges visant Beyrouth ou les principales villes du sud du Liban.

REGARDER | CBC Aperçu des dégâts causés par la frappe de missile iranien en Israël : Conséquences de l’attaque de missiles iraniens sur Israël Le correspondant étranger de la CBC, Chris Brown, se penche sur certains des dégâts causés par l’attaque de missiles iraniens en Israël.



L’Iran a déclaré mercredi que son attaque de missiles contre Israël, sa plus grande attaque militaire contre le pays, était terminée, sauf nouvelle provocation, tandis qu’Israël et les États-Unis ont promis de riposter.

Dans la ville israélienne de Hod Hasharon, au nord-est de Tel Aviv, Shmulik Succary a accompagné une équipe de CBC News dans sa maison.

L’un des 200 missiles iraniens lancés mardi sur Israël a atterri à quelques mètres de la maison de l’homme de 83 ans, faisant exploser les fenêtres et lui faisant peur, ainsi qu’à sa famille.

Shmulik Succary, 83 ans, est photographié à Hod Hasharon, en Israël. Il a déclaré que l’une des nombreuses frappes aériennes iraniennes a atterri près de son domicile le 1er octobre, le forçant, lui et sa famille, à se diriger vers un abri anti-aérien pour se mettre en sécurité. (Yasmine Hassan/CBC)

Succary a déclaré que lui et sa famille se sont précipités vers l’abri anti-aérien situé en bas des escaliers, mais que même là, ils pouvaient entendre le bruit du missile frappant le sol à proximité.

« La maison tremblait », dit-il. « La maison était sous une multitude de vitres, de morceaux de verre… Pas de portes… Pas de fenêtres. »

Mercredi, Succary était encore en train de nettoyer les dégâts causés par la frappe de missile. Il s’est dit en colère contre de nombreuses choses concernant les frappes iraniennes et le prochain anniversaire de l’attaque du 7 octobre.

« Il y a bien sûr une certaine tension. C’est un très gros gâchis », a-t-il déclaré.

S’exprimant à la veille de Roch Hachana, la nouvelle année dans le judaïsme, Succary a déclaré que ce qui est censé être une fête joyeuse est désormais rempli d’émotions mitigées.

« Vous pouvez déclencher une guerre, vous connaissez son début, vous ne savez jamais comment elle se terminera », a-t-il déclaré. « Et c’est ça le problème. »

Des fenêtres sont fermées à la maison de Succary à Hod Hasharon, en Israël, le 2 octobre, au lendemain du jour où les frappes aériennes iraniennes ont fait exploser les vitres. (Yasmine Hassan/CBC)

Le Hezbollah a déclaré qu’il affrontait les troupes israéliennes dans la ville frontalière de Maroun el-Ras et qu’il y avait détruit trois chars israéliens Merkava. Le groupe a également tiré des roquettes sur Israël.

Le chef des médias du groupe, Mohammad Afif, a déclaré que ces combats n’étaient que « le premier tour », et que le groupe disposait de suffisamment de combattants, d’armes et de munitions pour repousser Israël.

En plus des frappes au Liban, les médias officiels syriens ont rapporté mercredi qu’une frappe aérienne israélienne avait frappé la banlieue de Mezzah à Damas, tuant au moins trois civils.

REGARDER | Israël pourrait être plus agressif en réponse qu’après les attaques d’avril : Pourquoi l’Iran a attaqué Israël et les conséquences potentielles Ellen Mauro de CBC explique pourquoi l’Iran a tiré environ 200 missiles balistiques sur Israël et les conséquences potentielles pour le Moyen-Orient.

Pression diplomatique pour que les partis désamorcent

Mercredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu une réunion d’urgence pour aborder le conflit au Moyen-Orient, au cours de laquelle le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré que « le cycle meurtrier de violences de représailles doit cesser ».

António Guterres a déclaré au Conseil qu’il condamnait fermement l’attaque iranienne contre Israël. Plus tôt mercredi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré qu’il interdisait à Guterres d’entrer dans le pays parce qu’il ne l’avait pas fait.

De la fumée s’échappe après une frappe aérienne de l’armée de l’air israélienne le mercredi 2 octobre dans un village du sud du Liban, vu depuis Jish, dans le nord d’Israël. (Jim Urquhart/Reuters)

Pendant ce temps, l’Italie a accueilli un appel des dirigeants du G7.

Les dirigeants ont réitéré leur « ferme condamnation » de l’attaque iranienne contre Israël.

« Evidemment, Israël a le droit de se défendre contre ces attaques », a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau aux journalistes à Ottawa après avoir participé à l’appel. « Dans le même temps, nous devons faire tout notre possible pour éviter une guerre plus large, protéger les civils et acheminer l’aide humanitaire vers les régions touchées. »

Le Premier ministre par intérim du Liban a plaidé pour un cessez-le-feu.

« Nous n’avons pas besoin de plus de sang. Nous n’avons pas besoin de plus de destruction », a déclaré Nijab Mikati lors d’un point de presse organisé par l’American Task Force for Lebanon, un groupe de pression basé aux États-Unis.

À REGARDER l Le PM Trudeau réagit aux derniers développements au Moyen-Orient : Le Canada condamne « sans réserve » l’attaque de missiles iraniens contre Israël, déclare le Premier ministre Le Premier ministre Justin Trudeau, qui s’est entretenu mercredi avec les dirigeants du G7 au sujet de la situation au Moyen-Orient, a qualifié l’Iran de « régime terroriste » et a déclaré que ses actions exposent la région au risque d’une guerre plus large. « En tant que communauté internationale, nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour appeler à la paix et à la stabilité. »



Frappes au sud de Beyrouth

Israël a renouvelé mercredi ses bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, avec au moins une douzaine de frappes aériennes contre ce qu’il considère comme des cibles appartenant au groupe.

De larges panaches de fumée ont été aperçus s’élevant de certaines parties de la banlieue. Israël a émis de nouveaux ordres d’évacuation pour la zone, qui s’est en grande partie vidée après des jours de lourdes frappes.

REGARDER | Mélange d’ambiances à Beyrouth alors que l’Iran attaque Israël : Réactions au Liban face à l’attaque de missiles iraniens en Israël L’attaque de missiles iraniens contre Israël mardi a suscité des acclamations dans les rues de Beyrouth. Cette attaque marque la dernière escalade dans la guerre entre l’Iran et son mandataire au Liban, le Hezbollah.

Israël et le Hezbollah échangent des tirs presque quotidiennement depuis près d’un an, après que le groupe militant palestinien Hamas a mené une attaque transfrontalière en Israël le 7 octobre 2023, qui a tué 1 200 personnes, selon les décomptes du gouvernement israélien. Ces échanges ont vu des milliers de personnes vivant des deux côtés de la frontière fuir leurs foyers.

Depuis, près de 1 900 personnes ont été tuées et plus de 9 000 blessées au Liban, la plupart au cours des deux dernières semaines, selon les statistiques du gouvernement libanais. Israël a récemment tué plusieurs hauts responsables du Hezbollah, dont son général de la sécurité, Hassan Nasrallah.

L’Iran affirme que son attaque est « terminée »

L’Iran a déclaré que l’attaque de mardi visait uniquement les installations militaires israéliennes. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré dans un message sur X que « notre action est terminée à moins que le régime israélien ne décide d’inviter de nouvelles représailles ». L’Iran proposerait une attaque plus puissante si cela se produisait, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis mardi que l’Iran « payerait » le barrage. Le Pentagone américain a déclaré que les frappes aériennes iraniennes de mardi étaient environ deux fois plus importantes que celles de l’Iran. son assaut d’avril contre Israël.

Un manifestant brandit un drapeau palestinien lors d’un rassemblement commémorant l’assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Téhéran mercredi. (Vahid Salemi/Associated Press)

Les responsables israéliens ont déclaré mercredi que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Jordanie avaient contribué à sa défense aérienne. Le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, a déclaré que le Canada n’était pas impliqué.

Les experts interrogés par Reuters affirment que les missiles iraniens Fattah-1 et Kheybarshekan semblent avoir été utilisés mardi. Les deux ont une portée signalée d’environ 1 400 kilomètres.

L’Iran a déclaré que les deux missiles utilisent du combustible solide, ce qui signifie qu’ils peuvent être lancés sans préavis.

Sameh Khadr Hassan Al-Asali, 38 ans, est la seule victime connue de l’attaque iranienne et a été enterrée mercredi. Le Palestinien résidait dans un complexe des forces de sécurité en Cisjordanie occupée par Israël lorsqu’il a été tué par la chute de débris de missile.

REGARDER l Les analystes affirment que cibler les sites nucléaires iraniens marquerait une grave escalade : L’attaque de missiles iraniens contre Israël rend-elle inévitable une guerre plus large ? Le président américain Joe Biden a condamné aujourd’hui les attaques iraniennes, affirmant que son équipe de sécurité nationale était en contact permanent avec ses homologues israéliens. Pendant ce temps, les forces armées iraniennes mettent en garde contre une « attaque violente » si les alliés d’Israël interviennent. Deux experts iraniens se demandent si cela signifie qu’une guerre plus large est inévitable.

Les plans d’évacuation entrent en vigueur

Les craintes d’un conflit plus large ont poussé plusieurs pays à élaborer des plans d’urgence pour évacuer leurs citoyens du Liban, même si aucun n’a encore lancé une évacuation militaire à grande échelle.

Mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a de nouveau exhorté les Canadiens au Liban à rechercher des vols commerciaux hors du pays.

Les responsables d’Affaires mondiales Canada affirment que le ministère a réservé trois vols supplémentaires au départ du Liban pour jeudi et vendredi, ce qui porte le nombre total de sièges disponibles pour les Canadiens souhaitant partir à environ 1 000 après deux vols précédents au départ de Beyrouth.

Joly dit mardi environ 4 000 personnes ont rempli un formulaire d’admission expliquant comment obtenir une réservation de vol commercial GAC, et environ 1 700 ont été contactées jusqu’à présent en réponse.