Des militants du climat torse nu à Rome s’enduisent de boue pour protester contre l’utilisation de combustibles fossiles et évoquent des inondations

Des militants du climat à moitié nus se sont douchés de boue à Rome, en Italie, pour protester contre l’utilisation de combustibles fossiles et pour rappeler aux gens les dangers des inondations.

La semaine dernière, de graves inondations ont entraîné la mort de 14 personnes et causé de graves dommages matériels dans le nord de l’Italie.

Une série de manifestations publiques captivantes ont été organisées par des militants à travers l’Italie, y compris des manifestants qui se sont collés au verre recouvrant un chef-d’œuvre de Botticelli.

Deux manifestants torse nu se sont enduits de boue devant le bâtiment du Sénat à Rome mardi pour protester contre l’utilisation de combustibles fossiles et rappeler aux gens les dangers des inondations liées au changement climatique.

La police a rapidement enlevé les deux. Depuis l’année dernière, un groupe d’activistes appelé Last Generation a organisé de nombreux événements captivants en Italie, notamment en versant un liquide noir dans la fontaine de Trevi à Rome et en se collant au verre protégeant le chef-d’œuvre de Botticelli « Spring » dans les Galeries des Offices à Florence, mettre en évidence les dommages que les combustibles fossiles causent à l’environnement et leur rôle dans le réchauffement climatique.

Les militants ont utilisé de la boue pour rappeler aux gens les graves inondations de la semaine dernière dans la région d’Émilie-Romagne, dans le nord de l’Italie, où 21 rivières ont débordé et des centaines de coulées de boue ont été déclenchées par une forte concentration d’averses sur des terres arides.

L’inondation a tué au moins 14 personnes, détruit des fermes et des commerces, inondé des maisons, isolé des hameaux et entraîné l’évacuation de 36 000 personnes.

Les météorologues et d’autres experts ont déclaré que les inondations faisaient partie des phénomènes de changement climatique qui comprennent de longues périodes de sécheresse ponctuées de précipitations extrêmement fortes et concentrées qui ne peuvent pas être absorbées par un terrain desséché.