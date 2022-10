Des militants du climat se collent à l’exposition de dinosaures de Berlin

BERLIN –

Dimanche, deux militants écologistes se sont collés à une exposition de dinosaures au Musée d’histoire naturelle de Berlin pour protester contre ce qu’ils ont qualifié d’échec du gouvernement allemand à faire face à la menace du changement climatique.

Les femmes ont utilisé de la superglue pour se fixer aux poteaux soutenant le squelette d’un grand dinosaure à quatre pattes qui vivait il y a des dizaines de millions d’années.

“Contrairement aux dinosaures, nous tenons notre destin entre nos mains”, a déclaré la manifestante Caris Connell, 34 ans, alors que les visiteurs du musée se pressaient autour de l’exposition. « Voulons-nous disparaître comme les dinosaures ou voulons-nous survivre ?

La militante Solvig Schinkoethe, 42 ans, a déclaré qu’en tant que mère de quatre enfants, elle craignait les conséquences de la crise climatique.

“Cette résistance pacifique est le moyen que nous avons choisi pour protéger nos enfants de l’ignorance mortelle du gouvernement”, a-t-elle déclaré.

Le musée n’a pas immédiatement commenté la manifestation.

Les militants faisaient partie du groupe Uprising of the Last Generation, qui a organisé de nombreuses manifestations ces derniers mois, notamment en bloquant des rues et en jetant de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet.