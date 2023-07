Des militants du climat perturbent la marche de la London Pride pour protester contre le parrainage des entreprises

LONDRES (AP) – La marche technicolor et dansante de la London Pride s’est brièvement arrêtée samedi alors que des militants pour le climat ont bloqué un char Coca-Cola pour protester contre les organisateurs d’événements acceptant l’argent de parrainage des «industries très polluantes».

Sept membres du groupe Just Stop Oil ont été arrêtés pour des délits de nuisance publique, a indiqué la police.

La manifestation était la dernière d’une longue série d’actions du groupe pour arrêter le trafic ou perturber des événements de grande envergure dans le cadre de sa campagne pour arrêter de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Deux manifestants ont été arrêtés plus tôt dans la semaine après avoir chargé sur le terrain du match de cricket Ashes Test au Lord’s Cricket Ground à Londres.

« Ces partenariats embarrassent la communauté LGBTQ+ à un moment où une grande partie du monde culturel rejette les liens avec ces industries toxiques », a déclaré le groupe. « Les industries très polluantes et les banques qui les financent voient désormais Pride comme un véhicule utile pour assainir leur réputation, agitant des drapeaux arc-en-ciel d’une main tout en accélérant l’effondrement social de l’autre. »

La manifestation a stoppé la marche qui a attiré des dizaines de milliers de participants. C’était la 51e année de la marche et le thème était « Never March Alone » en soutien aux personnes transgenres et non binaires.

Will De’Athe-Morris, porte-parole de Pride à Londres, l’organisation qui organise les événements Pride de la capitale britannique, a déclaré à la BBC qu’il ne voulait pas que la manifestation détourne l’attention du message du défilé.

« La fierté est une protestation et la fierté est une célébration », a déclaré De’Athe-Morris. « Quiconque essaie de perturber cette manifestation et ce défilé laisse vraiment tomber ceux qui utilisent cet espace une fois par an pour se réunir pour célébrer et protester pour ces droits. »

La démonstration Just Stop Oil a commencé avec une personne allongée devant le char Coke pendant que les participants dansaient au rythme rythmique de « I Love It » d’Icona Pop.

Deux autres manifestants portant des extincteurs dorés ont commencé à pulvériser de la peinture rose et noire sur la route et le côté du camion flottant rouge scintillant. Ils se sont ensuite assis avec quatre autres personnes devant le camion et ont scandé « Just stop oil! »

La manifestation a duré un peu plus de 15 minutes avant que la police ne transporte les manifestants depuis la route. La foule bordant la route a applaudi quand ils ont été emportés et la marche a repris.

___

The Associated Press