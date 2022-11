Des militants du climat collent leurs mains sur des peintures de Goya au musée du Prado en Espagne

Samedi, des militants du climat en Espagne ont collé leurs mains sur de célèbres peintures de Francisco de Goya au musée du Prado à Madrid.

Une vidéo publiée sur le compte Twitter du groupe de campagne Futuro Vegetal montrait un docent demandant aux visiteurs de ne pas prendre de photos de la scène.

Les œuvres impactées – des XVIIIe et XIXe siècles – incluent les artistes “La Maja Vestida” et “La Maja Desnuda”: La Maja vêtue et la Maja nue.

Une température a été peinte sur le mur entre les deux oeuvres : “+1.5 C”

LES MILITANTS ANTI-PÉTROLE CIBLENT LA PEINTURE AVEC DE LA COLLE, UN LIQUIDE ROUGE

“La semaine dernière, l’ONU a reconnu l’impossibilité de nous maintenir en dessous de la limite de 1,5 Celsius (fixée dans l’accord de Paris sur le climat de 2016). Nous devons changer maintenant”, a déclaré un tweet avec une photo du couple.

Le musée a déclaré que ses peintures n’avaient pas été endommagées et que les graffitis avaient été repeints.

“Nous condamnons l’utilisation du musée comme lieu de protestation politique de quelque nature que ce soit”, a-t-il déclaré.

La police et Futuro Vegetal ont déclaré que deux personnes avaient été arrêtées.

L’ONU DISSÈVE LES PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT « L’ÉNORME EMPREINTE CARBONE » DU SOMMET SUR LE CLIMAT À VENIR

Futuro Vegetal a déclaré que la paire avait été retirée à l’aide d’un solvant.

Il s’agit du dernier événement d’une série de protestations d’activistes du climat, qui ont un impact sur des œuvres d’art célèbres.

Les manifestants ont essayé de se coller au verre recouvrant “La jeune fille à la perle” de Vermeer et d’autres ont jeté de la soupe de tomates sur “Le semeur” de Van Gogh et sur l’un de ses tableaux Tournesols.

Ces travaux étaient couverts.

Tout cela précède la conférence sur le changement climatique GOP27 en Égypte, qui doit avoir lieu à partir de dimanche.

