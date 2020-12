Un groupe d’organisations environnementales soutenues par des milliers de citoyens néerlandais a lancé une action civile contre le géant de l’énergie Shell.

Milieudefensie, la branche néerlandaise des Amis de la Terre demande à un juge d’ordonner à la multinationale de s’engager à limiter ses émissions de carbone de 45% d’ici 2030.

Ils affirment que l’entreprise a enfreint la loi néerlandaise en entravant sciemment l’élimination des combustibles fossiles dans le monde.

C’est le dernier d’une série d’affaires dans le monde dans lequel des militants utilisent la salle d’audience comme un lieu de lutte pour agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des gouvernements et des entreprises.

À l’ouverture de l’affaire, la juge qui préside Larissa Alwin a déclaré que « les demandeurs demandent au tribunal de juger que ce que fait le défendeur est illégal, et en plus d’ordonner à l’intimé (Shell) de réduire les émissions de CO2 produites et de contrôler par l’intimé ( Shell) conformément aux objectifs climatiques mondiaux de l’Accord de Paris. «

Avant l’ouverture des audiences au tribunal de district de La Haye, Shell a déclaré dans un communiqué qu’elle était d’accord avec les Amis de la Terre sur le fait qu’une action était nécessaire pour réduire les émissions, mais a déclaré que l’entreprise ne pouvait pas le faire seule.

« Ce qui accélérera la transition énergétique, ce sont des politiques efficaces, des investissements dans la technologie et un changement de comportement des clients. Rien de tout cela ne sera réalisé avec cette action en justice. »

Ils ont également déclaré qu’il s’était fixé «l’ambition d’être une entreprise d’énergie à émissions nettes nulles d’ici 2050, ou plus tôt».

Directeur de Milieudefensie Pays-Bas (Amis de la Terre), Donald Pols a déclaré que « l’argument principal de Shell est que tout le monde est responsable: le consommateur, l’Etat, la communauté internationale, tout le monde est responsable sauf Shell, sauf le plus gros pollueur des Pays-Bas, l’un des 10 plus gros pollueurs au monde. Et nous allons changer cela. «

L’affaire Shell, qui compte plus de 17000 demandeurs, fait suite à une décision de justice révolutionnaire de 2015 – confirmée par la suite par une cour d’appel – qui a ordonné au gouvernement néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays d’au moins 25% d’ici 2020 par rapport aux niveaux de référence de 1990.

REGARDER: Stefan De Vries d’Euronews dit que l’accent est mis sur Shell, car il est l’un des plus grands émetteurs de CO2 au monde.