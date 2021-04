Un manifestant blanc qui s’est joint à une manifestation de Black Lives Matter sur la fusillade de la police dimanche dans la banlieue de Minneapolis a apparemment dépassé ses limites, se faisant dire de partir pour ne pas être un véritable invité « dans un espace noir ».

Des images de la manifestation de jeudi soir au Brooklyn Center, dans le Minnesota, montrent une confrontation entre un groupe de manifestants noirs et un jeune homme blanc. Le journaliste de Washington Examiner, Nic Rowan, qui a publié la vidéo sur Twitter, a déclaré que le conflit avait commencé après qu’un groupe de manifestants blancs ait dit aux manifestants d’arrêter de lancer des bouteilles d’eau sur la police.

Un groupe de manifestants blancs dit aux gens d’arrêter de lancer des bouteilles d’eau sur la police. Une femme les maudit: «Si vous ne pouvez pas être un invité dans un espace noir, sortez le f…». pic.twitter.com/vzAopAgOI9 – Nic Rowan (@NicXTempore) 16 avril 2021

Comme le raconte un homme noir barbu à l’homme blanc, « Si vous n’aimez pas cette merde, allez-y, » une femme noire ajoute, «Tu es un invité dans un espace noir, souviens-toi de ça. Tu es blanc, tu n’as déjà pas ta place.

L’homme blanc commence à parler, en disant « Je n’essaye pas de, » mais la femme noire le coupe. « Mais vous êtes, » elle dit. « Alors ferme la f ** k. Ferme la f ** k. »

L’homme blanc commence à s’éloigner après que l’homme noir barbu lui a dit à plusieurs reprises de « Va dans cette direction, » pointant loin de la foule. La femme noire ajoute, « Toi et tes compadres partez … parce que vous êtes clairement ici pour toutes les mauvaises raisons de mère-putain. » Elle et d’autres personnes dans la foule disent alors à l’homme blanc de « sortez le f ** k. »

Une autre vidéo, publiée par Rowan peu de temps auparavant, montre le même homme blanc réprimandant un manifestant qui a jeté une bouteille d’eau par-dessus une clôture en direction de la police. « Cela s’est produit après que ces enfants aient tenté de convaincre d’autres manifestants d’arrêter de lancer des bouteilles d’eau sur la police », Dit Rowan.

Des manifestations violentes et des pillages ont éclaté au Brooklyn Center et dans d’autres villes américaines après que Daunte Wright, 20 ans, ait été tué par balle par un policier dimanche. L’officier, Kimberly Potter, a été accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans cette affaire. Elle avait démissionné mardi après avoir allégué qu’elle avait accidentellement tué Wright après avoir tiré par erreur son arme à feu plutôt que son pistolet Taser. Le chef de la police, Tim Gannon, a également démissionné.





Le crachat de jeudi au-dessus des bouteilles d’eau n’est que le dernier d’une série d’affrontements avec des alliés des manifestants et des médias. Une équipe de CNN a été harcelée et fuguée par des manifestants mercredi. Un membre de l’équipage a été touché à la tête avec une bouteille d’eau et s’est effondré au sol à un moment donné. Les manifestants ont jeté des œufs sur le SUV de l’équipe CNN alors que l’équipage montait dans le véhicule et partait.

Lundi, la journaliste de CNN, Sara Sidner, a été confrontée à un homme alors qu’elle tournait en direct. L’homme a accusé CNN et d’autres médias d’avoir aggravé les manifestations et a largué à plusieurs reprises des bombes F et d’autres jurons.

CNN s’est retrouvé dans l’eau chaude après que le directeur technique Charlie Chester ait déclaré dans une vidéo secrète publiée jeudi que le réseau essayait d’aider BLM, mais les crimes haineux commis par des Noirs rendent plus difficile la promotion du mouvement.





