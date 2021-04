Des militants CANADIENS ont distribué gratuitement des échantillons de cocaïne propre, de méthamphétamine et d’héroïne aux résidents de l’un des quartiers les plus pauvres du pays pour s’opposer au plan de la ville de dépénaliser les drogues.

Vancouver et la province de la Colombie-Britannique réfléchissent actuellement à un plan de décriminalisation des drogues qui exempterait la ville et la province de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui décriminaliserait la petite possession de toutes les drogues.

Getty – Contributeur

Mercredi, les militants a pris dans les rues pour distribuer les drogues, affirmant que la décriminalisation des drogues continuerait de nuire aux personnes qui consomment de grandes quantités de drogues.

La ville a soumis à Santé Canada une proposition de «modèle de Vancouver» pour la décriminalisation, y compris ce qu’elle compte comme un «approvisionnement de trois jours» de possession de drogue à décriminaliser.

Les militants ont contesté l’idée, contre-protestant contre un rassemblement organisé à Downtown Eastside, arguant que les limites fixées par le gouvernement ne dureraient pas une demi-journée pour les utilisateurs dépendants.

Les quantités limitées de possession personnelle proposées par la ville comprenaient deux grammes d’opioïdes; trois grammes de cocaïne; 10 roches (un gramme) de crack; et 1,5 gramme d’amphétamines comme le crystal meth.

Getty

Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, a déclaré que le projet de loi permettrait aux toxicomanes de ne pas faire face à des accusations criminelles[/caption]

Si la proposition est approuvée, quiconque possède ces quantités ou moins ne fera pas l’objet d’une accusation criminelle.

«L’approvisionnement de trois jours signifierait que les personnes qui consomment de la drogue n’auraient pas besoin de continuer une recherche quotidienne de substances, ni ne seraient confrontées à une saisie de drogue par la police à ou en dessous de ce seuil», a déclaré le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, sur son site Web.

Cependant, les experts en sécurité des médicaments soutiennent que les montants sont trop minimes pour justifier un changement.

«Pour le crack, cela vaut une heure pour certaines personnes», a déclaré la toxicomane en convalescence Laina Fascilla qui travaille maintenant dans la réduction des méfaits.

«J’avais l’habitude de fumer beaucoup de rock, quand tu te balançais, tu le traverses», a-t-elle ajouté.

Fascilla a déclaré que les gens passent par la drogue plus rapidement lorsqu’ils partagent, et si la proposition est adoptée, les gens achèteront probablement plus de médicaments parce qu’ils voudraient être en dessous de la limite légale – ce qui à son tour pose des risques pour la sécurité, car ils pourraient ne pas être en mesure de localiser un revendeur avec une source sûre.

D’autres, comme Erica Thomson, directrice exécutive de l’Association des survivants de la guerre de la drogue de la Colombie-Britannique et du Yukon, ont évoqué la loi américaine Anti-Drug Abuse Act de 1986 qui a créé de grandes différences raciales entre la cocaïne et la possession de crack.

Thomson a rejoint d’autres membres du groupe Front de libération des utilisateurs de drogues (DURF) pour distribuer 35 doses chacune d’héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine mercredi.Les drogues ont été retirées du dark web et ont été testées pour s’assurer qu’elles étaient exemptes de fentanyl.





«C’est un génocide d’un roi», a déclaré Eris Nyx, un organisateur lors de la manifestation.

«Ce que nous demandons, c’est que le gouvernement nous permette de distribuer des médicaments sûrs, propres et réglementés, parce que nous allons le faire de toute façon, ou de le faire eux-mêmes.

Plus de 7 000 personnes sont mortes d’une surdose mortelle de drogue dans la province depuis que la Colombie-Britannique a déclaré la crise des surdoses une urgence de santé publique il y a cinq ans.