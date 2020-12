L’ordre du ministre israélien de la Sécurité publique Amir Ohana de retenir les vaccins Covid-19 aux prisonniers palestiniens était discriminatoire et allait à l’encontre des directives du ministère de la Santé du pays, ont déclaré des groupes de défense des droits humains.

Ohana a dit aux responsables de la prison israélienne de suspendre l’administration de coups aux détenus palestiniens jusqu’à nouvel ordre et de ne fournir le vaccin qu’au personnel pénitentiaire. Les prisonniers recevront leurs coups plus tard, «Conformément aux progrès de la vaccination du grand public»,selon la déclaration de samedi du bureau du premier ministre israélien ouvertement gay.

L’ordre est intervenu après qu’un haut responsable palestinien chargé des affaires des prisonniers, Qadri Abu Bakr, a annoncé que la vaccination volontaire des personnes détenues dans les prisons israéliennes débutera. « dans les jours à venir. »

Dimanche, la branche israélienne des Médecins pour les droits de l’homme a dénoncé la décision des autorités israéliennes comme «Politiquement motivé» et a demandé instamment que la responsabilité du bien-être des détenus palestiniens soit transférée du ministère de la Sécurité publique à «Un organisme dont la première priorité est la santé.»

«La directive du ministre est en contradiction avec les directives de vaccination publiées par le ministère de la Santé», le groupe a souligné, ajoutant que les détenus devraient «Priorité élevée pour les vaccinations» en raison du risque élevé de transmission de maladies.

Une autre ONG, le Club des prisonniers palestiniens, a déclaré qu’en reportant la vaccination «Israël poursuit sa politique raciste et a transformé la pandémie en un outil d’oppression et d’abus contre les prisonniers palestiniens.»

Le ministère israélien de la Santé a placé les prisonniers dans le deuxième groupe prioritaire pour obtenir les coups avec des patients chroniquement malades et des premiers intervenants, a rapporté le journal Haaretz. La surpopulation et les mauvaises conditions dans les prisons israéliennes ont conduit à environ 140 détenus palestiniens sur quelque 4400 détenus diagnostiqués avec le coronavirus depuis le début de la pandémie, selon l’agence de presse palestinienne Wafa.

La campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer / BioNTech a débuté dimanche en Israël. Les médecins et les personnes de plus de 60 ans sont les premiers en ligne pour les vaccins. Ils seront suivis d’un deuxième groupe prioritaire, qui comprend les enseignants, les travailleurs sociaux, les premiers intervenants et le personnel de sécurité. La vaccination du grand public devrait commencer d’ici sept à dix jours, a indiqué le ministère de la Santé.

