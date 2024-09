Des militants des droits des Noirs reconnus coupables de complot, mais non coupables d’avoir agi en tant qu’agents russes

TAMPA, Floride — Quatre militants des droits des Noirs ont été reconnus coupables jeudi par un tribunal fédéral de Floride conspiration pour agir en tant qu’agents russes non enregistrés.

Les jurés ont délibéré toute la journée de mercredi et ont rendu leur verdict de culpabilité jeudi matin. Le journal Tampa Bay Times Les accusations de complot sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Aucune date de jugement n’a été fixée.

Les quatre personnes condamnées sont ou étaient affiliées au Parti socialiste du peuple africain et au Mouvement Uhuru, qui ont des bureaux à St. Petersburg, en Floride, et à St. Louis.

Parmi eux, Omali Yeshitela, 82 ans, président de l’organisation basée aux États-Unis qui se concentre sur l’autonomisation des Noirs et les efforts pour obtenir des réparations pour l’esclavage et ce qu’elle considère comme le génocide passé des Africains. Penny Hess, 78 ans, et Jesse Nevel, 34 ans, deux dirigeants de branches des alliés blancs du groupe, ont également été condamnés. Un quatrième accusé, Augustus C. Romain Jr., 38 ans, a été expulsé des Uhurus en 2018 et a créé son propre groupe à Atlanta, appelé The Black Hammer.

Yeshitela, Hess et Nevel avaient également été accusés de crimes plus graves, à savoir d’avoir agi en tant qu’agents d’un gouvernement étranger, mais les jurés les ont déclarés non coupables de ces accusations.

Les avocats ont terminé leurs plaidoiries finales mardi soir. Le procès devait durer un mois mais s’est déroulé rapidement, se concluant après une semaine de témoignages.

Les procureurs ont déclaré que les accusés s’étaient sciemment associés au gouvernement russe pour aider le Kremlin à semer la discorde politique et à interférer dans les élections américaines.

Les avocats de la défense ont fait valoir qu’Aleksandr Ionov, qui dirige une organisation connue sous le nom de Mouvement anti-mondialisation de Russie, avait caché aux Uhurus ses liens avec les services secrets russes. Les avocats ont également qualifié la thèse du gouvernement de « dangereuse » pour le Premier amendement et ont affirmé que le gouvernement tentait de réduire au silence les Uhurus pour avoir exprimé leurs opinions.

Trois Russes, dont deux seraient, selon les procureurs, des agents des services de renseignement russes, sont également inculpés dans cette affaire mais n’ont pas été arrêtés.

Bien qu’il y ait quelques échos d’allégations selon lesquelles la Russie aurait interféré dans l’élection présidentielle américaine de 2016, le juge de district américain William Jung a précédemment déclaré que ces questions ne faisaient pas partie de cette affaire.

Les procureurs ont déclaré que les membres du groupe avaient agi sous la direction de la Russie pour organiser des manifestations en 2016, affirmant que les Noirs avaient été victimes d’un génocide aux États-Unis. Ils ont également allégué que les membres avaient mené d’autres actions au cours des six années suivantes qui profiteraient à la Russie, notamment l’opposition à la politique américaine dans la guerre en Ukraine.

Les avocats de la défense ont cependant déclaré que malgré leurs liens avec l’organisation russe, les actions menées par le Parti socialiste du peuple africain et le Mouvement Uhuru étaient précisément alignées sur ce qu’ils défendent depuis plus de 50 ans. Yeshitela a fondé l’organisation en 1972 en tant que groupe d’autonomisation des Noirs opposé aux vestiges du colonialisme dans le monde.