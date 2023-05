Des militants des droits des animaux à Madrid protestent contre le projet d’un élevage de poulpes à grande échelle

Des militants des droits des animaux se sont réunis dimanche à Madrid pour protester contre les projets de construction d’un élevage de poulpes en Espagne, affirmant qu’il n’existe pas de lois respectives dans le pays et dans l’Union européenne pour garantir le bien-être des animaux en captivité.

La ferme proposée, qui vise à élever des poulpes à grande échelle en captivité, devrait être construite l’année prochaine aux îles Canaries, un archipel espagnol situé dans l’océan Atlantique.

Quelques dizaines de personnes se sont présentées pour exprimer leurs inquiétudes concernant un projet qui prévoit de confiner 3 millions de poulpes dans des bassins, alors que ces créatures sont des prédateurs solitaires dans leur habitat naturel.

« Cela revient à emprisonner des tigres ensemble. Ils s’attaqueront les uns aux autres et tenteront également de s’échapper en raison de leur grande intelligence et de leur habileté », a déclaré Jaime Posada, porte-parole de la manifestation appelée par diverses organisations de protection des animaux.

Les poulpes élevés en captivité se comporteront différemment de ceux à l’état sauvage, a déclaré Nova Pescanova, la société de fruits de mer qui promeut cette ferme. Depuis 2018, l’entreprise mène un projet pilote dans un centre de recherche du nord de l’Espagne, où elle a réussi à reproduire cinq générations de céphalopodes nées en captivité.

« Il n’est pas possible d’élever des espèces (animales) dans l’Union européenne sans respecter leurs conditions de bien-être. C’est la norme, et notre groupe ne fait que se conformer aux directives et aux législations », a déclaré Roberto Romero, directeur de l’aquaculture de la multinationale.

Étant donné que la demande de consommation de poulpe est en augmentation, l’élevage de poulpes est considéré comme une première étape vers une production alimentaire durable.

Le poulpe est un aliment de base du régime méditerranéen, particulièrement populaire en Espagne et en Italie, bien que les deux importent la plupart du poulpe qu’ils consomment. Récemment, la demande mondiale pour ce mets délicat a augmenté, des pays comme les États-Unis ayant enregistré une augmentation de 23 % de leurs importations et la Chine une augmentation de 73 % entre 2016 et 2018, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.