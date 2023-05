Des militants demandent justice et éducation sexuelle pour les adolescentes guatémaltèques tombées enceintes suite à un viol

Regardez Teen Mums: Pregnant and Trapped, le mardi 16 mai à 21h30 sur SBS ou en streaming via

Avertissement de contenu : cet article contient des références à des violences sexuelles contre des mineurs.

Angelina baigne ses filles jumelles avec un seau d’eau et un pain de savon.

Adolescente elle-même, elle a été jetée dans la maternité après que son voisin de 54 ans l’aurait violée alors qu’elle avait 12 ans.

Maintenant, elle est piégée vivant à côté de lui.

Après qu’Angelina et sa mère aient signalé le viol aux autorités, son agresseur présumé a payé environ 750 dollars pour être libéré sous caution.

Il est ensuite retourné dans son village d’Alta Verapaz, dans le nord du Guatemala, et a construit une propriété à côté de la famille d’Angelina malgré une ordonnance restrictive contre lui.

« Un jour, il me violera peut-être à nouveau, c’est ce que je ne veux pas dans ma vie », a-t-elle déclaré. « C’est pour ça que je pense partir, emmener mes enfants avec moi, mais je ne sais pas où, et ça m’arrête. »

Angelina parle à un journaliste. Elle a signalé son viol aux autorités et a pris un avocat pro bono. Elle ne montre pas son visage car son affaire est toujours en cours. Source: Fourni / documentaire Le Guatemala, pays d’Amérique centrale de 17 millions d’habitants, est connu pour son taux élevé de grossesse chez les adolescentes. Dans tout le pays, 17 648 naissances de mères âgées de 10 à 19 ans ont été enregistrées entre janvier et avril de cette année. Parmi ceux-ci, 632 provenaient de mères de moins de 14 ans.

La situation est particulièrement grave à Alta Verapaz, une région montagneuse isolée qui abrite des communautés autochtones rurales et où un nombre écrasant de jeunes filles tombent enceintes à la suite d’un viol.

L’avortement étant illégal au Guatemala, des jeunes filles comme Angelina sont obligées de devenir mères.

Loi Angelina

La violence sexuelle est répandue au Guatemala. Mais même si les familles des filles maltraitées le signalent, les chances d’obtenir justice sont minces.

Selon l’Observatoire de la santé sexuelle et reproductive (OSAR), une organisation locale qui soutient les filles qui ont été exploitées sexuellement, seuls 3 % des cas de violence sexuelle signalés au Guatemala font l’objet d’une enquête et les agresseurs peuvent facilement acheter leur liberté.

L’histoire d’Angelina était si choquante qu’une assistante sociale de l’OSAR l’a aidée à trouver un avocat pro bono. Cela a également inspiré une campagne appelée « Loi Angelina » qui fait pression pour que des amendements soient apportés à la législation nationale afin de supprimer l’option de libération sous caution pour les violeurs présumés d’enfants de moins de 14 ans.

En juin dernier, un parti politique appelé Movimiento Semilla a présenté le projet de loi au Congrès guatémaltèque. Cependant, les progrès ont été lents.

« L’État tout entier a laissé tomber les filles. On ne fait pas assez pour prévenir la violence, l’attention aux victimes est insuffisante et il n’y a aucune garantie de justice », a déclaré Ligia Hernández Gómez, l’une des membres de Semilla qui a présenté l’initiative au Congrès.

Il m’a violée et a marqué ma vie pour toujours. Angelina

De retour à Alta Verapaz, Angelina vit dans la peur, attendant une date d’audience prévue pour 2025, six ans après l’événement qui a changé sa vie.

Forcée de quitter l’école pour subvenir aux besoins de ses filles et gagner 4 dollars par jour, Angelina ne peut pas bouger.

« Je veux que cet homme aille en prison. C’est pourquoi je l’ai signalé et que je lutte avec ce processus », a-t-elle déclaré.

« Cela me rendrait très heureux s’il payait pour ce qu’il m’a fait. »

Les filles autochtones en danger

Carmelina Chocooj est la seule assistante sociale d’OSAR à Alta Verapaz. Elle comble le fossé entre les filles autochtones et le système de soins de santé dans lequel elles naviguent souvent pour la première fois.

Un jour, elle amène une infirmière avec une jeune de 18 ans très enceinte, dont la mère a dit qu’elle n’avait pas les moyens de l’emmener dans un centre de santé. Un autre jour, elle emmène une adolescente enceinte de 14 ans pour une échographie. Les deux filles ont été violées.

Carmelina Chocooj, la seule assistante sociale de l’Observatoire de la santé sexuelle et reproductive (OSAR) à Alta Verapaz, parle du sort des jeunes filles autochtones qui sont agressées sexuellement. Source: Canal 4 / documentaire Les filles de cette zone rurale isolée et pauvre sont particulièrement vulnérables. Il n’y a pas de signal téléphonique pour appeler à l’aide. Avec des maisons dispersées à travers la campagne, les voisins sont hors de portée de voix. Dans la plupart des cas, les agresseurs sont des voisins masculins ou des membres proches de la famille.

« Lorsque les filles sont laissées seules chez elles, de nombreux hommes se rendent compte que papa et maman ne sont pas là et ils vont agresser les filles », a-t-elle déclaré.

« Les maisons sont espacées, une ici, une là et ainsi de suite. Si un homme arrive pour agresser une mineure, pourquoi crierait-elle ? Personne ne l’entendra.

Selon l’OSAR, entre janvier et mars de cette année, il y a eu 2 171 naissances enregistrées de mères âgées de 10 à 19 ans à Alta Verapaz, ce qui en fait le taux de grossesse chez les enfants et les adolescentes le plus élevé du pays.

C’est une petite fille qui devrait avoir tout l’avenir pour jouer, plaisanter, rire, sortir, sans responsabilité, mais non. Carmelina Chocooj

Mais Mme Chocooj dit que le gouvernement n’en fait pas assez et que la normalisation de la violence sexuelle contre les femmes autochtones est profondément enracinée dans la société guatémaltèque depuis la guerre civile.

Au cours des 36 années de conflit armé, qui ont pris fin en 1996, la population indigène maya a été victime de massacres, de viols et d’autres atrocités équivalant à un génocide.

Dans un verdict historique rendu en janvier de l’année dernière, la plus haute cour du Guatemala a condamné cinq anciens membres paramilitaires à 30 ans de prison chacun pour crimes contre l’humanité pour le viol de 36 femmes Maya Achi au début des années 1980.

Un projet communautaire Na’leb’ak enseigne aux filles autochtones des zones rurales du Guatemala leurs droits, leur consentement sexuel et leur santé reproductive. Source: Canal 4 / documentaire

Besoin de plus de soutien

Mme Gómez affirme que le pays a besoin d’une éducation sexuelle complète et de ressources adaptées à la culture.

« Il n’y a aucune attention linguistique et culturelle pertinente dans les cliniques, les bureaux des procureurs et les tribunaux, ce qui est grave pour une majorité de filles de langue maya qui ne parlent pas du tout l’espagnol », a-t-elle déclaré.

« La justice ne consiste pas seulement à punir les agresseurs, mais aussi à des mesures restitutives qui permettent aux filles de reconstruire leur vie.

Une organisation de base, Na’leb’ak, s’emploie à résoudre ce problème à Alta Verapaz, en éduquant les filles autochtones sur leurs droits et leur santé reproductive et en leur apprenant à cultiver des cultures pour les vendre afin de devenir indépendantes.

Mais la plupart des filles des communautés rurales pauvres n’ont accès à aucun type de soutien.

« C’est un sentiment écrasant. Parce qu’il n’y en a pas qu’un, il y en a tellement », a déclaré Mme Choccoj de l’OSAR.

« C’est une petite fille qui devrait avoir tout l’avenir pour jouer, plaisanter, rire, sortir, sans responsabilité, mais non. »