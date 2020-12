Les appels à «abolir la peine de mort» ont été diffusés sur Twitter après que le gouvernement américain ait exécuté Brandon Bernard pour son rôle dans un double homicide en 1999, avec des militants suppliant le présumé président élu Joe Biden de mettre fin à la politique.

La mort de Bernard jeudi soir a attiré l’attention nationale parce que l’administration du président Donald Trump a repris la pratique de la peine capitale fédérale après près de deux décennies d’écart plus tôt cette année.

Après l’exécution, le hashtag #AbolishTheDeathPenalty a commencé à être tendance sur Twitter aux États-Unis, prononcé par certains des dirigeants de gauche les plus en vue, dont le sénateur Bernie Sanders (D-Vermont) et la membre du Congrès des pompiers Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY).

«Dans un monde d’une violence incroyable, l’État ne devrait pas être impliqué dans un meurtre prémédité», a tweeté Sanders. «Brandon Bernard devrait être en vie aujourd’hui», a écrit le compte rendu du Gravel Institute de gauche.

Le membre du Congrès élu de New York, Jamaal Bowman, a supplié Biden de faire avancer la question lorsqu’il entrera à la Maison Blanche le mois prochain. Lui et d’autres ont exigé que Biden mette un «Mettre fin aux exécutions fédérales», qui a réapparu sous Trump – et certains semblaient vouloir que Biden abolisse complètement la peine capitale, ce qui exigerait de tenter de passer outre les lois d’un certain nombre d’États sur la question.

Brandon Bernard. Le cœur brisé et fatigué par le deuil, mais nous ne pouvons cesser d’élever la voix et de nous organiser pour la justice. 4/5 des exécutions fédérales restantes cette année seront des hommes noirs. @Joe Biden nous devons mettre fin aux exécutions fédérales. Nous devons abolir la peine de mort. – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 11 décembre 2020

Le haut démocrate lui-même, cependant, n’a pas encore commenté la question.

Le mois dernier, l’attaché de presse de Biden, TJ Ducklo, a déclaré que l’ancien vice-président «S’oppose à la peine de mort maintenant et à l’avenir.»

Biden avait déjà promis sur son site Web de campagne de restaurer le statu quo d’avant Trump. Non seulement il a dit qu’il l’abolirait au niveau fédéral, mais il a dit que son administration«Inciter les États à suivre l’exemple du gouvernement.»

Bien que Biden ne soit apparemment plus fan de la peine de mort, il en était autrefois un champion.

Dans une sinistre coïncidence, l’une des trois personnes exécutées en novembre par l’administration Trump a été jugée à l’origine en 1994 en vertu du Crime Bill, tristement co-écrit par l’actuel président élu présumé.

Plus tôt, en 1992, Biden se vantait que la législation en cours d’élaboration était si dure qu’elle l’a fait «Tout sauf pendre des gens pour des jaywalking.»

