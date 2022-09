BEYROUTH (AP) – Le groupe État islamique a tué six combattants syriens soutenus par les États-Unis dans l’est de la Syrie, affirmant lundi que le meurtre était en représailles à une opération en cours dans un camp tentaculaire abritant des dizaines de milliers de membres de la famille du groupe extrémiste.

L’agence de presse Aamaq, liée à l’EI, a publié une vidéo montrant la fusillade des six membres des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes près du village oriental de Ruwaished où ils ont été capturés vivants puis abattus dimanche soir.

Malgré leur défaite en Syrie en 2019, lorsque l’EI a perdu la dernière bande de terre que ses combattants contrôlaient autrefois, les cellules dormantes des extrémistes ont continué à mener des attaques meurtrières en Syrie et en Irak, où elles détenaient autrefois de grandes parties des deux pays.

La dernière attaque a eu lieu dans la province orientale de Deir el-Zour, à la frontière irakienne, et où les troupes américaines sont basées dans une installation pétrolière connue sous le nom de champ d’Omar.

La semaine dernière, l’armée américaine a déclaré que des combattants des FDS avaient arrêté des dizaines de militants de l’EI et sauvé quatre femmes qui étaient détenues enchaînées dans des tentes dans l’immense camp d’al-Hol qui abrite des familles de l’EI.

L’opération qui dure depuis trois semaines fait partie d’un effort visant à dissoudre un important réseau de l’EI dans le camp, qui est largement considéré comme un terreau fertile pour la prochaine génération d’extrémistes de l’EI.

Le camp d’al-Hol, dans la province de Hassakeh, dans le nord-est de la Syrie, a longtemps été considéré comme un problème croissant et il y a eu un certain nombre d’opérations militaires et de raids là-bas pour éradiquer les menaces de l’EI.

Quelque 50 000 Syriens et Irakiens sont entassés dans des tentes dans le camp clôturé. Près de 20 000 d’entre eux sont des enfants ; la plupart des autres sont des femmes, les épouses et les veuves des combattants de l’EI. Dans une section séparée et fortement gardée du camp, connue sous le nom d’annexe, se trouvent 2 000 femmes supplémentaires de 57 autres pays – elles sont considérées comme les partisans les plus inconditionnels de l’EI – ainsi que leurs enfants, au nombre d’environ 8 000.

The Associated Press