Des militants de Just Stop Oil emprisonnés pour avoir jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh | Arrêtez simplement le pétrole

Deux militants de Just Stop Oil ont été emprisonnés pour avoir jeté de la soupe aux tomates sur les Tournesols de Vincent Van Gogh après que l’un d’eux ait déclaré à un juge qu’elle « accepterait avec le sourire toutes les peines que je recevrais ».

Phoebe Plummer, 23 ans, a été condamnée à deux ans de prison pour avoir causé des dommages estimés à 10 000 £ au cadre de l’œuvre d’art de la National Gallery de Londres en 2022. Sa coaccusée, Anna Holland, 22 ans, a été condamnée à 20 mois pour le même délit, mais ne servira qu’à moitié en détention.

En prononçant la sentence vendredi devant le tribunal de la Couronne de Southwark, le juge Christopher Hehir leur a déclaré : « Vous n’aviez tout simplement pas le droit de faire ce que vous avez fait aux Tournesols et votre arrogance en supposant le contraire mérite la plus forte condamnation. »

En octobre 2022, Plummer et Holland s’étaient rendus dans la salle 43 de la National Gallery de Trafalgar Square et avaient lancé deux boîtes de soupe Heinz sur le tableau de 1888, l’une des œuvres les plus célèbres de Van Gogh, avant de se coller au mur en dessous.

Une pancarte portant une image de Phoebe Plummer alors que les manifestants se rassemblaient devant le tribunal de la Couronne de Southwark. Photographie : Isabel Infantes/Reuters

En juillet, ils ont été reconnus coupables de dommages criminels par un jury après trois heures de délibérations. Le juge Hehir leur avait alors dit d’être « prêts, sur le plan pratique et émotionnel, à aller en prison ».

Plummer a en outre été condamnée à trois mois de prison pour avoir entravé les infrastructures nationales en participant à une lente marche le long d’Earls Court Road, dans l’ouest de Londres, en novembre 2023. Ses coaccusés dans cette affaire, Chiara Sarti et Daniel Hall, ont été condamnés à des peines avec sursis et à des travaux d’intérêt général. ordres.

Plummer a prononcé un discours de 20 minutes devant le juge en guise d’atténuation, dans lequel elle a cité Emmeline Pankhurst, Mahatma Gandhi et Nelson Mandela comme exemples de personnes qui ont été criminalisées alors qu’elles luttaient pour la justice.

« Le 14 octobre 2022 et en novembre 2023, j’ai fait le choix de prendre des mesures dont je savais qu’elles mèneraient probablement à mon arrestation et à des poursuites », a-t-elle déclaré. « J’ai fait ces choix parce que je crois que la résistance civile non violente est le meilleur, sinon le seul, outil dont disposent les gens pour provoquer le changement rapide requis pour protéger la vie de l’urgence climatique qui s’accélère et des décisions politiques prises. qui alimentent les flammes et qui nous condamnent tous à un avenir catastrophique.

« Bien qu’il y ait bien sûr des raisons pour lesquelles ma vie et celle des personnes que j’aime et dont je prends soin seraient plus faciles si je n’étais pas condamné à des peines de prison aujourd’hui, je n’ai pas l’intention d’entrer dans les détails à ce sujet, mon choix aujourd’hui est d’accepter quelles que soient les peines que je reçois avec le sourire, sachant que j’ai trouvé la paix en faisant ce que je peux pour défendre d’innombrables millions d’innocents qui souffrent et meurent.

Elle a ajouté : « J’ai choisi de perturber pacifiquement un système de statu quo qui est injuste, malhonnête et meurtrier. »

En prononçant sa sentence, Hehir a déclaré qu’il avait pris en compte non seulement les dommages réellement causés au cadre, mais aussi le potentiel de dommages encore plus importants au tableau si la soupe s’était infiltrée derrière le verre qui le recouvrait.

Discutant de la peine potentielle plus tôt au cours de l’audience, Hehir a déclaré : « Cela me semble un cas où l’article 63 du code de détermination de la peine est pertinent car il exige que, lors de l’évaluation de la gravité de l’infraction, il soit tenu compte non seulement du préjudice qui a été causé, mais aussi du préjudice causé. cela aurait pu être causé. Ce dommage aurait pu être un dommage irréversible, voire une destruction du tableau lui-même si la soupe avait pu s’infiltrer.

Hehir a noté que le personnel de la galerie avait immédiatement emporté le tableau pour l’examiner et s’assurer qu’il n’avait subi aucun dommage grave.