Des militants de Just Stop Oil écrasent un gâteau sur la cire du roi Charles III à Madame Tussauds

Lundi, des militants de Just Stop Oil ont brisé un gâteau sur le visage d’une œuvre de cire du roi Charles III au musée Madame Tussauds de Londres.

Le groupe a publié une vidéo de deux personnes se tenant près du modèle avant de révéler leurs chemises Just Stop Oil et de lui fracasser le gâteau au visage.

“Ils exigent que le gouvernement suspende toutes les nouvelles licences et autorisations pétrolières et gazières”, ont déclaré les militants du climat dans un communiqué. communiqué de presse.

Eilidh McFadden, de Glasgow, et Tom Johnson, de Sunderland, ont été identifiés comme les individus de la vidéo qui ont franchi la barrière de corde séparant le modèle du public.

LES ENVIRONNEMENTALISTES ANTI-PÉTROLE VERSENT DE LA SOUPE AUX TOMATES SUR LA PEINTURE VAN GOGH « TOURNESOLS »

“La science est claire. La demande est simple : il suffit d’arrêter le nouveau pétrole et le gaz. C’est un jeu d’enfant”, ont déclaré les deux.

Le groupe affirme que l’action du gâteau a eu lieu quelques semaines avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, mieux connue sous le nom de COP 27, à laquelle le roi Charles III aurait abandonné son intention d’assister et de prononcer un discours, sur les conseils de l’ancien, maintenant. l’ancienne première ministre Liz Truss.

DES MANIFESTANTS CONTRE LE CLIMAT ACCUSÉS DE « SANG SUR LEURS MAINS » APRÈS 2 MORTS DANS UN ACCIDENT AU MILIEU DU TRAFIC DE PROTESTATION DE PONT

Quatre militants de Just Stop Oil ont été arrêtés après l’incident du gâteau lundi matin, selon des informations.

Le groupe britannique Just Stop Oil a jeté de la soupe aux tomates sur “Sunflowers” de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres au début du mois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les militants de Just Stop Oil se sont également collés au cadre d’une des premières copies de “The Last Supper” de Léonard de Vinci à la Royal Academy of Arts de Londres et à “The Hay Wain” de John Constable à la National Gallery.

Bradford Betz de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.