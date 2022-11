Des militants de Just Stop Oil arrêtés au 10 Downing Street

Le mouvement de contestation a annoncé une “pause” dans sa “campagne de résistance civile” après s’être précipité à la résidence du Premier ministre

Les militants écologistes “Just Stop Oil” se sont rassemblés mardi devant le 10 Downing Street pour exiger un moratoire sur les projets de combustibles fossiles, avant d’annoncer une “pause” à leurs cascades publiques controversées.

Vêtus de gilets orange vif et entourés d’une horde de photographes, les manifestants se sont hissés par-dessus une clôture basse avant de poser devant les grilles devant la résidence officielle du Premier ministre. D’autres se sont collés à la route et ont déployé des banderoles.

La police est alors arrivée sur les lieux, arrêtant les manifestants tandis qu’une porte-parole a déclaré qu’ils manifestaient en raison de l’inaction du gouvernement face à la fois à la crise climatique et à la crise du coût de la vie.

🚨 RUPTURE : DOWNING STREET BLOQUÉ 🚨 🚧 A 11h15 ce matin, 22 partisans de Just Stop Oil se sont précipités vers les portes de Downing St. Un certain nombre d’entre eux ont tenté d’escalader les portes tandis que d’autres se sont assis sur la route pour bloquer l’entrée, certains collant leurs mains au tarmac pic.twitter.com/KzxtOUpQdH — Arrêtez simplement le pétrole ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 1 novembre 2022

Dans un fil Twitter documentant leur protestation, le groupe a exigé une “une taxe sur les bénéfices exceptionnels sur les grandes sociétés pétrolières, sans les crédits d’impôt de sortie de prison gratuits qui encourageront plus de pétrole et de gaz que nous ne pouvons pas nous permettre.” Le gouvernement, disaient-ils, doit abandonner “nouveaux projets pétroliers et gaziers”.

Un autre tweet, posté après la cascade de Downing Street, promettait de “pause [Just Stop Oil’s] campagne de résistance civile », déclarer le sursis était censé donner “ceux du gouvernement qui sont en contact avec la réalité” une chance de “considérer leurs responsabilités envers le pays en ce moment.”

⏸ RUPTURE : Perturbation de la pause Just Stop Oil A partir d’aujourd’hui, Just Stop Oil mettra en pause sa campagne de résistance civile. Nous donnons le temps aux membres du gouvernement qui sont en contact avec la réalité de réfléchir à leurs responsabilités envers ce pays en ce moment. pic.twitter.com/Wxs02CQ1j2 — Arrêtez simplement le pétrole ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 1 novembre 2022

Si les ministres du gouvernement ne répondent pas de manière adéquate d’ici vendredi, cependant, “nous allons intensifier nos troubles juridiques contre ce gouvernement traître”, le groupe a juré, menaçant de nouvelles “Actions” qui serait “être à la mesure de la nécessité de mettre fin au crime contre l’humanité des nouveaux développements pétroliers et gaziers”.

Au cours du mois dernier, les manifestants de Just Stop Oil ont défiguré plusieurs œuvres d’art emblématiques, notamment “Les tournesols” de Van Gogh et “La fille à la perle” de Johannes Vermeer. Le groupe est financé par le Climate Emergency Fund à but non lucratif, dont la cofondatrice Aileen Getty est l’héritière de Getty Oil. Le fonds accorde des subventions aux manifestants qui utilisent la “désobéissance civile” pour mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles.

Le Fonds d’urgence climatique et ses compagnons de voyage insistent sur le fait qu’ils sont “ne pas essayer d’être populaire” arguant qu’il vaut mieux être détesté qu’ignoré. Cependant, d’autres ont fait valoir des cascades comme les combats de nourriture de Just Stop Oil avec des œuvres d’art inestimables – ou un assaut antérieur par un groupe protestant contre des jets privés qui a inondé un mémorial du bien-aimé collecteur de fonds britannique Covid-19 Captain Tom avec des déchets humains – nuisent à la cause environnementale alors que les militants viennent avoir l’air déséquilibré et déraisonnable.