Des militants de Greenpeace escaladent la plate-forme pétrolière Shell dans l’océan Atlantique alors que la société annonce des bénéfices records

Des militants du groupe de campagne Greenpeace sont montés à bord d’un navire dans l’océan Atlantique et ont escaladé une plate-forme pétrolière Shell qui est actuellement transportée vers la mer du Nord.

« Arrêtez de forer. Commencez à payer », disent les banderoles des militants.

La manifestation intervient alors que le géant pétrolier a annoncé jeudi des bénéfices annuels records de près de 40 milliards de dollars pour 2022, soit plus du double de ce qu’il avait affiché en 2021. La société a bénéficié de prix très élevés du pétrole et du gaz suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Greenpeace a qualifié l’action de “manifestation pacifique contre la dévastation climatique dans le monde causée par Shell et l’industrie des combustibles fossiles au sens large”.

Des manifestants du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Argentine et de Turquie ont quitté les îles Canaries sur un bateau aux premières heures de mardi matin, avant d’être transférés sur trois petits bateaux. Ils ont utilisé du matériel d’escalade pour monter à bord du navire et escalader la plate-forme de près de 400 pieds (118 mètres).

Shell déplace la plate-forme vers le champ pétrolier et gazier Penguins, au nord-est des îles Shetland en Écosse, pour aider à déverrouiller de nouveaux puits. Le champ devrait produire 45 000 barils d’équivalent pétrole ou gaz par jour.

Les manifestants estiment que le navire mettra environ 10 jours pour atteindre les îles Shetland et prévoient de rester sur la plate-forme pendant tout le voyage.

“Les entreprises de combustibles fossiles comme Shell, qui sont responsables de ce chaos climatique que nous voyons dans le monde entier, doivent être tenues pour responsables”, a déclaré Usnea Granger, l’une des militantes de la plateforme, à CNN.

Elle a ajouté : “Les pays qui ont le moins fait pour provoquer ce chaos climatique dans lequel nous nous trouvons sont les plus touchés, et Shell réalise des milliards et des milliards et des milliards de dollars de bénéfices.”

Granger, qui vient des États-Unis, a déclaré que les expériences de conditions météorologiques extrêmes alimentées par le climat sur la côte ouest où elle vivait, y compris la sécheresse et les incendies de forêt, l’ont poussée à l’activisme climatique.

“Ces actions causent de réels problèmes de sécurité, un certain nombre de personnes montant à bord d’un navire en mouvement dans des conditions difficiles”, a déclaré un porte-parole de Shell dans un communiqué par e-mail. « Nous respectons le droit de chacun d’exprimer son point de vue. Il est essentiel qu’ils le fassent en pensant à leur sécurité et à celle des autres.

Les particuliers et les entreprises ont toujours besoin “d’un approvisionnement stable en pétrole et en gaz” à mesure que l’énergie renouvelable se développe, a ajouté le porte-parole.

La société a déclaré que la production de pétrole et de gaz de la mer du Nord “baisse”, mais qu’il “est important de l’empêcher de chuter trop fortement, tandis que la transition vers une énergie à faible émission de carbone s’accélère”.

Yeb Saño, directeur exécutif de Greenpeace Asie du Sud-Est, a déclaré dans un communiqué de presse que Shell “doit assumer la responsabilité pendant des décennies de profiter de l’injustice climatique et payer pour les pertes et les dommages qu’ils ont causés”.

Les pertes et dommages font référence au concept selon lequel ceux qui ont le plus contribué au changement climatique devraient payer pour aider ceux qui subissent les pires effets.

Jeudi, des militants de Greenpeace à Londres ont également ciblé le siège de Shell, mettant en place un faux tableau des prix des stations-service affichant les bénéfices de Shell avec un point d’interrogation à côté du montant qu’il paiera pour les pertes et dommages climatiques.