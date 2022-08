Des militants de Gaza tirent des roquettes sur Israël après que des frappes aériennes ont fait 12 morts

JERUSALEM – Les forces et les militants israéliens à Gaza ont continué d’échanger des attaques aériennes et à la roquette samedi après les frappes aériennes israéliennes qui ont tué 12 personnes à l’intérieur de l’enclave vendredi, dont le chef de la brigade du Jihad islamique, et blessé plus de 80 autres. Il n’y avait aucun signe d’apaisement des combats et l’armée israélienne a déclaré qu’elle s’était préparée à ce que ses opérations durent au moins une semaine.