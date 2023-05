Des militants de Gaza lancent des attaques à la roquette après de nouvelles frappes israéliennes

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Des militants de Gaza ont lancé plusieurs roquettes sur Israël mercredi après-midi, le premier signe de représailles promises pour les frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus d’une douzaine de personnes au cours des deux derniers jours. Des sirènes de raid aérien ont retenti dans plusieurs villes israéliennes proches de la frontière de Gaza, notamment à Sderot et Askelon. Aucun dommage ou blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Les attaques à la roquette ont suivi plusieurs frappes aériennes israéliennes à l’intérieur de Gaza mercredi, ciblant ce que l’armée a qualifié de positions de lancement de roquettes. Au moins une personne a été tuée, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

L’échange a commencé tôt mardi après que 40 avions israéliens ont frappé simultanément trois immeubles d’habitation à travers l’enclave, tuant trois militants palestiniens de haut rang et au moins 12 autres.

Les actions de mercredi ont marqué la fin d’une attente tendue, alors que les deux parties se préparaient à des représailles des militants.

Les Israéliens et les Gazaouis – sinistrement habitués à la violence militaire qui suit un schéma d’attaques et de contre-attaques – sont restés nerveux mercredi matin après une nuit de calme inattendue.

Les civils des deux côtés du mur entourant Gaza étaient préparés au pire. Certains ont dit que l’attente était plus difficile à supporter que les sirènes et les explosions.

Les écoles sont restées fermées dans tout Gaza et en Israël dans un rayon d’environ 25 miles de la frontière, le ministère israélien de l’Éducation activant ses programmes d’apprentissage à distance. Sur les réseaux sociaux, des familles israéliennes ont décrit avoir passé la nuit dans des chambres fortes ou des abris. La police israélienne a bloqué les routes dans la région et les gouvernements locaux étaient en état d’urgence, avec des abris publics ouverts jusqu’à Tel-Aviv.

Les Gazaouis, après s’être précipités mardi pour s’approvisionner en nourriture, sont restés près de chez eux. Les banques et les magasins sont restés fermés. Il y a peu d’abris anti-bombes publics dans l’enclave, et les habitants savent que les frappes israéliennes qui suivent presque inévitablement les roquettes des militants pourraient atterrir n’importe où. Plus de 230 Gazaouis ont été tués dans une escalade de deux semaines en 2021.

« Nous vivons dans un état de guerre sans véritable guerre », a déclaré Diaa Saud, 48 ans, un charpentier attendant la fin des tensions devant l’appartement de la ville de Gaza où ses huit enfants s’abritaient. Aucune des frappes d’avions israéliens de mercredi n’était à proximité de son quartier.

« Mes enfants ne vont pas à l’école et ils me demandent ce qui va se passer. Y aura-t-il la guerre ou quoi ? dit Reem al-Sirhi, 31 ans. « Je n’ai pas de réponse. J’ai peur et j’essaie de ne pas le montrer aux enfants.

3 chefs militants, 12 autres auraient été tués dans des frappes israéliennes sur Gaza

Les tensions se sont intensifiées mardi matin lorsque 40 avions israéliens ont frappé simultanément trois immeubles à travers Gaza, tuant trois dirigeants du groupe du Jihad islamique. Les explosions ont tué les hommes et, selon le ministère palestinien de la Santé, plusieurs membres de leurs familles et trois membres d’une famille voisine.

Israël a déclaré que les trois dirigeants étaient responsables de plusieurs attaques terroristes à l’intérieur d’Israël et que l’un était principalement responsable d’une fusillade de plus de 100 roquettes en Israël la semaine dernière.

Les factions palestiniennes à l’intérieur de Gaza, y compris le Hamas, le groupe dominant et au pouvoir, ont promis qu’Israël en paierait le prix. Les responsables israéliens ont mis en garde les citoyens contre les représailles qui pourraient s’étendre au-delà de la région de Gaza jusqu’à Tel-Aviv ou même le long de la frontière nord hostile avec le Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est adressé à la nation mardi soir, affirmant que l’armée était prête à combattre sur plusieurs fronts.

« Nous sommes dans le feu de l’action et nous aurons besoin de patience et de capacité à rester forts dans les jours à venir », a déclaré Netanyahu.

Les hostilités entre Israël et Gaza mettent à l’épreuve le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu

La lenteur de la réponse de l’intérieur de Gaza peut être due au fait que les groupes militants ont été pris au dépourvu par l’action israélienne, qui est intervenue moins d’une semaine après que les médiateurs égyptiens ont négocié un cessez-le-feu entre les parties, selon des analystes des deux côtés. Les groupes ont peut-être coordonné une réponse conjointe et espèrent accroître le sentiment de malaise parmi les Israéliens.

« L’état d’attente est une situation que la bande de Gaza n’a jamais connue auparavant », a déclaré Mustafa Ibrahim, analyste politique à Gaza. « Cela peut être positif ou négatif pour les factions palestiniennes. »

En Israël, la flambée a permis à Netanyahu d’éviter l’inquiétude croissante au sein de sa coalition gouvernementale. Il a fait face, pour la première fois depuis des années, à une opposition croissante au sein de son propre gouvernement et du public israélien, a déclaré Gayil Talshir, politologue de l’Université hébraïque.

« La guerre rassemble toujours les Israéliens et certainement les gens de droite », a déclaré Talshir.

La campagne intervient après la confrontation de Netanyahu avec des manifestations de rue sans précédent, au cours desquelles des centaines de milliers de citoyens ont inondé la rue d’appels pour arrêter la refonte judiciaire prévue par le gouvernement, paralysant à plusieurs reprises l’économie et menaçant d’affecter les effectifs réservistes de l’armée relativement petite d’Israël.

La crise l’a détrôné pour la première fois depuis plus d’une décennie du sommet des sondages d’opinion. Les principales chaînes de télévision israéliennes ont montré que la plupart des citoyens ne le croyaient plus comme le meilleur choix pour diriger le pays. Même un intervieweur de la chaîne de droite Channel 14 News, la version israélienne de Fox News, a appelé Netanyahu le mois dernier pour expliquer pourquoi, malgré la solide majorité parlementaire de 64 sièges de son gouvernement, « quelque chose ne fonctionne pas tout à fait ».