Des militants de Gaza lancent des attaques à la roquette après de nouvelles frappes israéliennes

JERUSALEM – Des militants de Gaza ont lancé des centaines de roquettes sur Israël mercredi après-midi en représailles aux frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus de 20 personnes au cours des deux derniers jours. Des sirènes de raid aérien ont retenti dans le centre d’Israël, aussi loin au nord que Tel-Aviv, pour avertir des premières roquettes visant la ville la plus peuplée du pays depuis une guerre de deux semaines avec des militants de Gaza en 2021. Le ministère de la Défense a demandé au cabinet l’autorisation d’étendre un état d’urgence pour englober Tel-Aviv et Jérusalem.

Des explosions ont pu être entendues dans plusieurs zones alors que le vaste système de défense antimissile d’Israël a intercepté de nombreux projectiles. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que plus de 270 roquettes avaient été tirées mercredi soir.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures causées par des tirs de roquettes, bien que des responsables aient déclaré qu’une maison de la ville méridionale de Sderot brûlait. Au moins cinq personnes étaient soignées dans un hôpital d’Ashkelon pour des blessures subies en courant vers un refuge et une détresse émotionnelle. Plus d’un million d’Israéliens se trouvaient dans des abris, selon l’armée.

Les attaques à la roquette ont suivi plusieurs frappes aériennes israéliennes à l’intérieur de Gaza mercredi, ciblant ce que l’armée a qualifié de positions de lancement de roquettes. qui étaient sur le point d’être utilisé pour attaquer Israël. Au moins une personne a été tuée dans ces frappes, selon des responsables palestiniens.

L’escalade militaire a commencé mardi matin par une opération au cours de laquelle 40 avions israéliens ont frappé trois immeubles à travers l’enclave, tuant trois hauts dirigeants du Jihad islamique palestinien et au moins 12 autres personnes. Tsahal a déclaré avoir frappé 40 sites de lancement de roquettes et de mortiers depuis lors.

Au total, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 21 personnes ont été tuées et 64 blessées dans la bande de Gaza depuis mardi matin. Il a indiqué que cinq enfants et quatre femmes figuraient parmi les morts. Les responsables ont signalé une vague de victimes dans un hôpital mercredi après-midi, dont une fillette de 10 ans qui avait été tuée et 10 autres blessées.

Les Israéliens et les Gazaouis – sinistrement habitués à la violence qui suit un schéma d’attaques et de contre-attaques – étaient sur les nerfs mercredi matin après une nuit de calme inattendue.

Certains ont dit que l’attente avait été plus difficile à supporter que les sirènes et les explosions.

Les derniers barrages de roquettes ont été tirés par le Jihad islamique, a déclaré un officier militaire israélien lors d’un briefing, une conclusion basée sur la surveillance par des drones aériens. Il n’y avait aucun signe que le Hamas, la faction militante dominante qui dirige Gaza, participait activement, a-t-il dit, bien que les forces israéliennes soient prêtes à ce que le groupe s’implique.

Le Hamas et le Jihad islamique ont juré qu’Israël paierait pour ses attaques les plus récentes. Un communiqué publié mercredi au nom de « Joint Room », un groupe de coordination de factions militantes de Gaza qui comprend le Hamas, a déclaré que les attaques à la roquette, baptisées Opération « Revenge of the Free », atteindraient le centre d’Israël et comprendraient « des centaines de missiles ».

Dans un communiqué séparé, le Jihad islamique a déclaré que tous les groupes armés rivaux de Gaza étaient unis dans leur réponse.

« La réponse au crime d’assassinat intervient dans le contexte de la confrontation à l’agression de l’occupation », a déclaré Daoud Shehab, un responsable du Jihad islamique à Gaza, dans un communiqué. « C’est un message à l’occupation que leur tentative de diviser les Palestiniens a échoué. »

Israël a déclaré qu’il se concentrait mercredi sur les escouades militantes qui étaient sur le point de lancer des roquettes. Lors d’une frappe, utilisant des drones de surveillance et des avions d’attaque, Israël a pris pour cible un groupe qui, selon lui, préparait un lancement près de la barrière de séparation dans le sud de Gaza. Une personne a été tuée dans cette attaque, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les écoles sont restées fermées dans tout Gaza et en Israël dans un rayon d’environ 25 miles de la frontière, le ministère israélien de l’Éducation activant des programmes d’apprentissage à distance. La police israélienne a bloqué les routes dans la région et les gouvernements locaux étaient en état d’urgence, avec des abris publics ouverts jusqu’à Tel-Aviv.

Gillian Daniel, 74 ans, avait passé des heures dans une pièce sécurisée avec la famille de sa fille, sept en tout.

« C’est affreux à chaque fois que la sirène se déclenche », a déclaré Daniel, par téléphone. Le secrétaire à la retraite vit dans la région depuis 40 ans à travers d’innombrables répétitions de violence et ne voit plus d’espoir de paix. « Nous entendons toutes les détonations lorsque le système Iron Dome intercepte les roquettes, la plupart heureusement. »

Elle a été interrompue par des aboiements bruyants. « En voilà encore deux [rocket explosions]. Mon chien aboie à chaque fois qu’il entend un boum.

Il n’y a pas d’abris anti-bombes publics à Gaza, et les habitants savent que les frappes israéliennes pourraient atterrir n’importe où. Plus de 230 Gazaouis ont été tués dans un conflit de deux semaines en 2021.

« Nous vivons dans un état de guerre sans véritable guerre », a déclaré Diaa Saud, 48 ans, un charpentier attendant la fin des tensions devant l’appartement de la ville de Gaza où ses huit enfants s’abritaient.

« Mes enfants ne vont pas à l’école et ils me demandent ce qui va se passer. Y aura-t-il la guerre ou quoi ? dit Reem al-Sirhi, 31 ans. « Je n’ai pas de réponse. J’ai peur et j’essaie de ne pas le montrer aux enfants.

3 chefs militants, 12 autres auraient été tués dans des frappes israéliennes sur Gaza

Israël a déclaré que les trois dirigeants du Jihad islamique tués mardi étaient responsables de plusieurs attaques terroristes à l’intérieur d’Israël et que l’un était principalement responsable d’une fusillade de plus de 100 roquettes tirées sur Israël la semaine dernière. Les explosions ont tué plusieurs membres des familles des hommes et trois personnes d’une famille voisine, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les responsables israéliens ont préparé les citoyens à des représailles qui pourraient s’étendre du sud à Tel-Aviv, et même jusqu’à la frontière nord hostile avec le Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est adressé à la nation mardi soir, affirmant que l’armée était prête à se battre sur plusieurs fronts.

« Nous sommes dans le feu de l’action et nous aurons besoin de patience et de capacité à rester forts dans les jours à venir », a déclaré Netanyahu.

Les hostilités entre Israël et Gaza mettent à l’épreuve le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu

La lenteur de la réponse de l’intérieur de Gaza pourrait être due au fait que les groupes militants ont été pris au dépourvu par les frappes israéliennes, qui sont survenues moins d’une semaine après que les médiateurs égyptiens ont négocié un cessez-le-feu entre les parties, selon des analystes des deux côtés. Les groupes ont peut-être coordonné une réponse conjointe et espèrent accroître le sentiment de malaise parmi les Israéliens.

« L’état d’attente est une situation que la bande de Gaza n’a jamais connue auparavant », a déclaré Mustafa Ibrahim, analyste politique à Gaza.

En Israël, la flambée a permis à Netanyahu d’éviter l’inquiétude croissante au sein de sa coalition gouvernementale et l’opposition croissante du public israélien, a déclaré Gayil Talshir, politologue de l’Université hébraïque.

« La guerre rassemble toujours les Israéliens et certainement les gens de droite », a déclaré Talshir.

La campagne intervient après des mois de manifestations de rue sans précédent, au cours desquelles des centaines de milliers de citoyens ont envahi les rues pour arrêter la refonte judiciaire prévue par le gouvernement, paralysant à plusieurs reprises l’économie et menaçant d’affecter la main-d’œuvre réserviste de l’armée relativement petite d’Israël.

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, Netanyahu a été détrôné du sommet des sondages d’opinion publique. Les principales chaînes de télévision israéliennes ont montré que la plupart des citoyens ne le croyaient plus comme le meilleur dirigeant du pays. Même un intervieweur de la chaîne de droite Channel 14 News, la version israélienne de Fox News, a appelé Netanyahu le mois dernier pour expliquer pourquoi, malgré la solide majorité parlementaire de 64 sièges de son gouvernement, « quelque chose ne fonctionne pas tout à fait ».

La confrontation avec Gaza a également aidé à apaiser les membres de sa coalition radicale, y compris d’éminents critiques d’extrême droite qui disent qu’Israël devrait profiter de sa puissante armée et pulvériser les groupes militants à Gaza. À la suite des frappes aériennes survenues mardi avant l’aube, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a annoncé que son parti mettrait fin à sa semaine de boycott des votes à la Knesset et fermerait son siège dans la ville de Sderot, dans le sud d’Israël, créée il y a une semaine à protester contre la réponse « faible et molle » du gouvernement aux roquettes de Gaza.