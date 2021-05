Des militants de Gaza, des enfants parmi 24 morts alors qu’Israël frappe le Hamas

Conricus a déclaré que l’armée avait atteint 130 cibles à Gaza, y compris la maison de grande hauteur d’un commandant de terrain du Hamas et deux militants de tunnels creusaient sous la frontière avec Israël. En tout, Israël a tué 15 militants, a déclaré Conricus, dont certains creuseurs de tunnels. Il a déclaré que le nouveau système israélien de barrières en béton et de capteurs électroniques, destiné à contrecarrer le creusement de tunnels, est opérationnel depuis six mois et a fait ses preuves.