Des militants critiquent l’UNESCO pour ne pas avoir classé la Grande Barrière de Corail en danger

Dans un revers pour les militants de la conservation de l’environnement, le Comité du patrimoine mondial a choisi de ne pas inclure la détérioration de la Grande barrière de corail « en danger » après un effort de lobbying mondial concerté de l’Australie qui comprenait les principaux pays producteurs de combustibles fossiles. La décision est intervenue un mois après que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a recommandé que le plus grand système de récifs coralliens du monde soit inscrit sur la liste.

L’écosystème unique de la faune marine, connu pour ses coraux colorés, a subi trois épisodes de blanchissement massif des coraux depuis 2016 en raison des émissions excessives de gaz à effet de serre qui ont entraîné le réchauffement climatique et l’élévation du niveau de la mer. Des militants du climat et plusieurs célébrités, dont l’acteur Jason Mamoa et le chanteur Cody Simpson, avaient proposé que la Grande Barrière de Corail soit placée sur la liste des espèces menacées. La lettre mentionnait : « Au cours des cinq dernières années, trois graves événements de blanchissement des coraux alimentés par le réchauffement climatique ont causé une mortalité massive des coraux. Les preuves scientifiques ne font aucun doute : la Grande Barrière de Corail est en danger et il est temps d’agir. La déclaration mentionnait en outre : « Nous soutenons donc la recommandation de l’UNESCO au Comité du patrimoine mondial d’inscrire la Grande barrière de corail sur la Liste du patrimoine mondial en péril. »

Cependant, la récente décision qui a été annoncée la semaine dernière a maintenant laissé les militants du climat vexés. Le PDG de Greenpeace Australie Pacifique, David Ritter, a exprimé sa réaction dans un tweet la semaine dernière alors qu’il écrivait : « Au fur et à mesure que le processus de l’UNESCO se déroule, il devient douloureusement clair que la politique a écrasé la vérité.

Comme le @UNESCO processus se déroule, il devient douloureusement clair que la politique a écrasé la vérité. — David Ritter (@David_Ritter) 23 juillet 2021

Australie, nous devrions être en colère ce soir. Les actions de notre gouvernement en omettant de protéger la Grande Barrière de Corail et en utilisant ensuite une diplomatie cynique pour cacher l’échec est une violation flagrante de la confiance du public et un abandon des générations futures.#UNESCO #GreatBarrierReef– David Ritter (@David_Ritter) 23 juillet 2021

Au lieu d’inscrire le récif de 2 300 km de long sur la liste des dangers, le Comité du patrimoine mondial a demandé à l’Australie d’inviter une mission de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) et du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO sur le site. Le but de cette mission sera de s’assurer que le Plan Récif 2050 révisé de l’Australie fournit les mesures nécessaires face à toutes les menaces pesant sur le récif, en particulier le changement climatique et la qualité de l’eau. Il est rapporté que les conclusions et recommandations du comité seront examinées lors de la prochaine session du Comité du patrimoine mondial en février 2022.

