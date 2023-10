KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — Des militants malaisiens ont critiqué vendredi le projet du gouvernement de mettre en place un programme d’une semaine dans les écoles du pays pour soutenir la cause palestinienne après que des photos d’enseignants et d’élèves brandissant des pistolets-jouets soient devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le ministère de l’Éducation a déclaré que le programme de la Semaine de solidarité avec la Palestine, qui débute lundi, vise à enseigner aux étudiants les valeurs humanitaires telles que l’empathie et la préoccupation envers les souffrances vécues par autrui, sans distinction de race ou de religion. Il a déclaré qu’il s’alignait sur la position du gouvernement visant à défendre les droits et la liberté du peuple palestinien.

Mais des images publiées sur les réseaux sociaux montrant des élèves et des enseignants du primaire brandissant des armes à feu ont déclenché une réaction violente. Certains élèves ont également utilisé le keffieh palestinien pour s’enrouler autour de la tête, comme des militants.

« Est-ce que nous formons désormais des djihadistes dans nos écoles ? C’est quoi ces armes et tout ?… c’est dingue », a écrit l’avocat et activiste Siti Kasim sur Facebook. D’autres groupes de la société civile et de nombreux parents ont également protesté contre le programme, affirmant que les écoliers devraient être tenus à l’écart d’un conflit international complexe et source de divisions religieuses.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a déclaré vendredi aux médias locaux que le gouvernement n’obligerait aucune école à participer au programme et qu’il renforcerait les contrôles. « Nous encourageons les écoles à le faire, mais… nous devons contrôler cela pour que cela ne devienne pas un problème », aurait-il déclaré.

Les responsables du ministère de l’Éducation n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter. Une circulaire adressée aux écoles et aux établissements d’enseignement indique que le programme est pacifique, sans aucun élément agressif ou extrême. Parmi les programmes de la semaine figurent des projections de vidéos, une collecte de dons pour les Palestiniens, des concours d’affiches et de chants et des prières impliquant des étudiants musulmans.

La Malaisie, à majorité musulmane, est un fervent partisan de la cause palestinienne et n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Anwar a refusé de céder aux pressions occidentales pour qu’il rompe ses liens avec le Hamas.

The Associated Press