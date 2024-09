Des militants britanniques pour le climat condamnés pour avoir jeté de la soupe aux tomates sur les « Tournesols » de Van Gogh

Ouvrez cette photo dans la galerie : Deux manifestants qui ont jeté de la soupe en conserve sur la célèbre œuvre Tournesols de Vincent Van Gogh de 1888 à la National Gallery de Londres, le 14 octobre 2022.Arrêtez simplement le pétrole/The Associated Press

Deux militants britanniques pour le climat ont été condamnés vendredi pour avoir jeté de la soupe aux tomates sur les « Tournesols » de Vincent van Gogh il y a deux ans, détruisant presque l’un des grands chefs-d’œuvre de la National Gallery de Londres.

Phoebe Plummer, 23 ans, a été condamnée à deux ans de prison tandis qu’Anna Holland, 22 ans, a été condamnée à 20 mois de prison. En octobre 2022, le couple a jeté deux boîtes de soupe aux tomates sur le tableau avant de s’agenouiller devant celui-ci et de coller ses mains au mur en dessous. Ils ont été reconnus coupables de dommages criminels par un jury en juillet.

Lors de l’attaque, les deux femmes portaient des T-shirts soutenant Just Stop Oil, un groupe environnemental poussant le gouvernement britannique à arrêter les nouveaux projets pétroliers et gaziers.

Ces dernières années, le groupe a été à l’origine d’une série de cascades très médiatisées, notamment lors de grands événements sportifs et sur les réseaux de transports britanniques. L’attaque contre les « Tournesols » a été la deuxième œuvre d’art de la National Gallery ciblée en 2022, après que deux militants de Just Stop Oil se sont collés à « The Hay Wain » de John Constable.

Le chef-d’œuvre de Van Gogh de 1888, peint à Arles dans le sud de la France, n’a pas été endommagé lors de l’attaque de 2022 car il était recouvert d’un verre de protection.

Cependant, le cadre doré a subi des dommages d’une valeur de 10 000 livres (13 000 $). Le personnel du musée craignait que la soupe ne coule à travers et cause des dommages incommensurables au tableau.

En condamnant les deux militants vendredi, le juge Christopher Hehir a déclaré que l’œuvre d’art aurait pu être « sérieusement endommagée, voire détruite ».

Hehir était également juge dans l’affaire contre Roger Hallam, co-fondateur de Just Stop Oil et Extinction Rebellion, un autre groupe de défense de l’environnement, et l’avait condamné à cinq ans de prison.

Vendredi, il a visé Plummer.

« Vous pensez clairement que vos convictions vous donnent le droit de commettre des crimes quand vous en avez envie », a-t-il déclaré. « Vous ne faites pas. »

Plummer, qui se représentait elle-même et qui avait plaidé coupable, a déclaré à l’audience qu’elle accepterait « avec le sourire » quel que soit le verdict qui lui serait rendu.

« Ce n’est pas seulement moi qui suis condamné aujourd’hui, ni mes coaccusés, mais les fondements de la démocratie elle-même », a-t-elle déclaré.

Cinq jours après son verdict de culpabilité en juillet, Plummer a été arrêtée pour avoir pulvérisé de la peinture sur les panneaux d’embarquement à l’aéroport d’Heathrow.

L’avocat Raj Chada, défendant Holland, a déclaré que les deux femmes avaient vérifié que les « Tournesols » étaient protégés par un couvercle en verre avant de jeter la soupe.

Un certain nombre de partisans de Just Stop Oil se sont rassemblés devant le tribunal, certains brandissant des affiches de personnages historiques emprisonnés pour militantisme.