Des militants britanniques des droits des animaux manifestent devant un steakhouse londonien appartenant à “Salt Bae”

Un groupe de militants des droits des animaux et de la justice climatique a tenté de s’asseoir au steakhouse londonien Nusr-Et, qui appartient à la personnalité des médias sociaux “Salt Bae”, mais a été expulsé par le personnel du restaurant haut de gamme samedi soir.

Animal Rebellion a déclaré avoir organisé la manifestation parce que “la restauration de luxe représente l’exploitation, la dévastation climatique et l’inégalité”.

Les manifestants se sont assis à des tables avec un menu intitulé “Plant Based Future”, qui comprend “un soutien aux agriculteurs et aux communautés de pêcheurs pour la transition vers un système alimentaire à base de plantes” et “le réensauvagement des terres et des océans libérés”.

“ BOUGEZ AVANT QUE JE SORTE MON ARME ”: LES CONDUCTEURS DE DC SONT IRATE APRÈS QUE LES MANIFESTANTS DU CLIMAT BLOQUENT LE TRAFIC AUX HEURES DE POINTE

Une vidéo publiée par le groupe d’activistes montre des serveuses du restaurant traînant une manifestante et son menu.

Nusr-Et appartient à Nusret Gökçe, qui a explosé sur les réseaux sociaux ces dernières années avec ses vidéos virales de steaks dorés et autres plats extravagants. La chaîne est implantée dans au moins 18 villes à travers le monde.

Nusr-Et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Animal Rebellion a également organisé un sit-in de protestation à Mana, un autre restaurant haut de gamme de Londres qui propose un menu complet pour environ 230 $ par personne.

LES MANIFESTANTS VÉGÉTALIENS SE CONFRONTENT AVEC LES CLIENTS DE L’ÉPICERIE: “SAUF SI VOUS ALLEZ PAYER POUR MES ACHATS, RETOURNEZ”

Simon Martin, le chef et propriétaire de Mana, a déclaré dans un communiqué qu’il était “confus quant à la raison pour laquelle les manifestants ont choisi de cibler un restaurant qui donne la priorité à la durabilité et au bien-être animal”.

“La manifestation d’hier soir à Mana a perturbé le fonctionnement d’une petite entreprise qui a déjà souffert économiquement du COVID et de la crise énergétique en cours pendant la nuit la plus chargée de la semaine”, a déclaré Martin dans un communiqué partagé avec Fox News Digital.

“Mana a toujours été un restaurant hautement durable, s’approvisionnant en légumes hyper locaux et produits de manière durable auprès de petites entreprises comme nous qui s’abstiennent d’OGM, d’herbicides et de pesticides.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Animal Rebellion a déclaré que certains des manifestants avaient été arrêtés à Mana.

“Nous appelons le gouvernement à soutenir les agriculteurs dans la transition vers un avenir basé sur les plantes”, a tweeté Animal Rebellion. “Nous avons besoin d’une action urgente sur la crise climatique maintenant!”