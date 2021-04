Des militants opposés au pipeline Dakota Access de 3,8 milliards de dollars ont critiqué l’administration Biden pour ne pas avoir donné suite à sa rhétorique progressiste après que des responsables ont déclaré qu’ils autoriseraient le pétrole à s’écouler en attendant un rapport d’impact.

Des représentants de la réserve de Standing Rock Sioux ont accusé la nouvelle administration d’avoir parlé du discours mais de ne pas marcher dans la rue vendredi, après que le Corps of Engineers de l’armée américaine ait refusé d’intervenir dans la longue dispute entre les militants amérindiens et la société d’exploitation derrière le Dakota Access pipeline (DAPL).

«Aujourd’hui était le jour pour voir si cette rhétorique allait être associée à de l’action et ils ont échoué», Jan Hasselman, avocat du groupe Earthjustice qui représente la tribu, a déclaré après qu’un juge d’un tribunal de district américain a refusé de se prononcer sur la légalité du pipeline, donnant à l’exploitant et au Corps 10 jours de plus pour détailler l’impact économique de la fermeture potentielle du pipeline.

Bien que nous soyons déçus de la décision prise aujourd’hui par le Corps des ingénieurs de l’armée de Biden de ne pas interrompre le flux de pétrole dans le pipeline Dakota Access, nous n’arrêterons pas de nous battre pour la justice! #NoDAPLpic.twitter.com/ydC6PYbIXR – Projet de droit Lakota (@lakotalaw) 9 avril 2021

Earthjustice a comparé la gestion de la question par Biden à celle de Trump, qui, contrairement à son successeur, était un fervent défenseur du projet. « Le sien [Biden’s] L’administration a adopté aujourd’hui une position identique à celle de l’ancien président Trump », dit le groupe.

La tribu et les militants écologistes alliés espéraient que l’administration Biden prendrait des mesures pour arrêter l’exploitation du pipeline, arguant qu’il «Présente un risque inacceptable» à la réservation et a opéré « illégalement » depuis mars de l’année dernière, lorsqu’un tribunal fédéral a statué qu’un permis de pose du pipeline sous le fleuve Missouri avait été délivré sans tenir compte des préoccupations de la tribu selon lesquelles un éventuel déversement de pétrole pourrait contaminer son eau potable.

Le juge de district américain James Boasberg, qui a accordé le délai, a également semblé déconcerté par les pas des officiels sur la question. L’audience devait initialement se tenir en février, mais a été déplacée en avril afin que l’administration Biden ait plus de temps pour se tenir au courant des derniers développements. Boasberg a dit qu’il « Est un peu surpris » qu’aucun progrès n’a été réalisé en deux mois. « J’aurais pensé qu’il y aurait une décision d’une manière ou d’une autre à ce stade, » il a dit.





Déplorant le nouveau revers dans la bataille pour briser le pipeline de 570000 barils par jour, le président de la tribu des Sioux de Standing Rock, Mike Faith, a déclaré qu’il avait l’impression que l’administration Biden « Voulait faire les choses correctement, » mais a fini par ignorer les demandes de la tribu et prendre «Le mauvais chemin.»

Les promoteurs du projet ont fait valoir que Dakota Access répond à toutes les exigences de sécurité et que la tribu ne devrait pas avoir un mot à dire en la matière puisque le pipeline ne transite pas par la réserve.

Les opposants à l’oléoduc, qui a commencé à pomper du pétrole en 2017, affirment qu’il pourrait empoisonner la rivière, source d’eau douce pour la tribu. Sa construction a déclenché des manifestations de masse dans le Dakota du Nord en 2016, menant à une impasse d’un mois avec les autorités qui s’est terminée en février 2017, la police rasant un camp de protestation de fortune et arrêtant des centaines de manifestants autochtones.

