Des militants au Canada visent à porter le flambeau de la veillée silencieuse de Tiananmen à Hong Kong

Certains membres de la diaspora chinoise du Canada ressentent la pression de porter le flambeau alors que la célèbre vigile de Hong Kong commémorant le massacre du 4 juin 1989 sur la place Tiananmen à Pékin se tait.

Dimanche marque le 34e anniversaire de la répression chinoise contre les manifestants pro-démocratie, au cours de laquelle des chars ont pénétré au cœur de Pékin et des centaines, voire des milliers, de personnes ont été tuées.

Le parc Victoria de Hong Kong a été pendant des décennies le seul endroit sur le sol chinois où un grand nombre de personnes se rassemblaient chaque année pour commémorer les personnes tuées.

Mais dimanche, le parc Victoria sera plutôt occupé par un carnaval organisé par des groupes pro-Pékin pour célébrer la passation de Hong Kong à la domination chinoise en 1997.

Le vote des organisateurs de la vigile de Hong Kong pour la dissolution en 2021 – stimulé par l’application de la loi du gouvernement chinois qui réprime les manifestations publiques d’opposition – a poussé de nombreuses communautés chinoises d’outre-mer à intensifier leurs propres efforts, y compris ici au Canada.

Mabel Tung, présidente de la société qui accueille la veillée de Vancouver au parc David Lam dimanche, a déclaré que les organisateurs avaient commencé à organiser l’événement un mois plus tôt parce que les militants se sentaient la responsabilité supplémentaire de poursuivre le travail de la veillée de Hong Kong.

« Cette année, nous avons commencé en mars à planifier à l’avance et à travailler avec d’autres organisations à travers le Canada à Toronto et aussi à Calgary… donc ceux qui sont allés au parc Victoria chaque année ont le sentiment que nous nous souvenons encore du massacre et des habitants de Hong Kong », a déclaré Tung. a dit.

L’emplacement du parc David Lam, un parc urbain au bord de l’eau semblable au parc Victoria, a été choisi en partie pour faire écho à l’esprit des manifestations de Hong Kong.

Pour certains membres de la diaspora, la veillée du 4 juin a pris une nouvelle importance en raison de la répression de la loi chinoise sur la sécurité nationale à Hong Kong depuis 2020, où des statues liées à Tiananmen ont été retirées des universités et des livres sur l’événement ont été retirés de la bibliothèque publique. étagères.

Winnie Ng, coprésidente de l’Association de Toronto pour la démocratie en Chine, a déclaré que la veillée de dimanche et son message pourraient être plus pertinents que jamais, étant donné le glissement de Hong Kong vers l’autoritarisme, ainsi que les récentes controverses sur une éventuelle ingérence chinoise dans la politique canadienne et l’intimidation de dissidents étrangers.

« D’une certaine manière, Hong Kong est maintenant devenu un État policier sous nos yeux », a déclaré Ng. « Le tissu même d’une société civile, une fière tradition d’un système d’état de droit, a maintenant été décimé », a déclaré Ng.

« Donc, cette année, nous pensons qu’il est important d’exprimer à la fois notre indignation et de nous réengager à dire que les lumières du parc Victoria ont peut-être été éteintes, mais que la lumière des droits de l’homme, de la justice, de la liberté et de la démocratie continuera partout dans le monde. .”

L’année dernière, a déclaré Ng, les organisateurs ont commencé à voir des personnes qui avaient quitté Hong Kong et se sont réinstallées au Canada assister à la veillée en grand nombre. Certains membres de la communauté chinoise continentale ont également dénoncé les politiques rigides de zéro COVID de la Chine pendant la pandémie.

La vigile de Toronto aura lieu dimanche au Mel Lastman Square.

Les manifestations et les rassemblements commémoratifs étant effectivement annulés à Hong Kong, les habitants devront commémorer le 4 juin en privé. Mais de grands rassemblements sont prévus dans d’autres villes du monde ce week-end, notamment à New York, Londres et Taipei.

L’activiste de Vancouver Thekla Lit, présidente de la British Columbia Association for Learning and Preserving the History of WWII in Asia, s’est récemment rendue à Taipei et a déclaré que la responsabilité d’accroître la sensibilisation à l’événement du 4 juin ressentie par la diaspora au Canada se retrouve dans d’autres grandes villes avec grandes communautés chinoises d’outre-mer.

« Je dirais que ce qui s’est passé le 4 juin 1989, même si cela s’est passé il y a 34 ans, c’est en fait de l’histoire vivante », a déclaré Lit. « Donc, nous devons apprendre de cette histoire que nous devons être très vigilants et nous défendre, nos propres libertés démocratiques face à ces régimes. »

La clé, a déclaré Ng, est de garder vivants les souvenirs d’événements comme le 4 juin afin que la prochaine génération n’oublie pas ce qui s’est passé, même si elle n’a pas vécu les manifestations de première main.

« Je ne verrai peut-être pas le résultat que nous souhaitons de mon vivant », a déclaré Ng. «Mais je pense qu’il est important pour nous tous d’assumer cette responsabilité, car ce que nous faisons, ce n’est pas seulement dire ce qui ne va pas en Chine et ailleurs, mais aussi dire, en tant que Canadiens, comment utilisons-nous notre voix pour protéger notre système démocratique. au Canada?

— Avec des fichiers de l’Associated Press

Chuck Chiang, La Presse Canadienne

